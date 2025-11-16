Монтоя: На Оскар Пиастри му липсва скорост

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя коментира, че в Сао Пауло на доскорошния водач в класирането Оскар Пиастри му е липсвала скорост, което е обезпокоително преди последните битки за титлата този сезон.

Пиастри завърши пети в Бразилия, след като получи и 10-секундно наказание за удара с Андреа Кими Антонели, а другият пилот на Макларън Ландо Норис записа втора поредна победа след Мексико и увеличи аванса си пред Оскар на 24 точки на върха на класирането.

В Сао Пауло Ландо записа шести пореден състезателен уикенд, в който той взима повече точки от Пиастри и австралиецът от фаворит за титлата се превръща в неособено успешен преследвач на Норис.

„Ландо Норис може да повтори грешката на Оскар Пиастри и да се успокои, че има голям аванс – обясни Монтоя. – Все пак, Ландо може да завърши зад Пиастри във всяко едно състезание до края на сезона и пак да вземе титлата.

„Проблемът за Оскар е, че той няма скорост. В Бразилия той се озова на второто място след инцидента с Антонели и Шарл Леклер, но Норис успя да му избяга напред.

„Норис натрупа аванс от 7 или 8 секунди пред Пиастри. Какво е обяснението за това? В Мексико беше ниското ниво на сцепление, в Бразилия пистата беше много неравна, а Лас Вегас няма да е особено успешна писта за Макларън заради ниското ниво на притискане.

„Макларън няма да има обичайното си голямо предимство и другите пилоти ще направят живота на Норис и Пиастри труден. Очаквам, че Ферари, Мерцедес и Ред Бул ще са силни в Лас Вегас, така че ако Пиастри отново се представи на това ниво, то той може да загуби още 10 или 15 точки.“

Монтоя не изключва възможността Пиастри да се върне в битката за титлата, но е на мнение, че Верстапен вече няма шанс да стане за пети пореден път световен шампион.

„Не изключвам Пиастри от битката за титлата. Той може да спечели в Лас Вегас и Норис да не завърши, така Оскар ще поведе в шампионата с 1 точка аванс – уточни колумбиецът. – Нищо не е приключило до самия финал. Предстоят още много интересни моменти.

„Но този, който вече не участва в битката за титлата е Макс Верстапен. Разликата в точките стана твърде голяма и няма как да очакваме по две отпадания на пилотите на Мерцедес в последните три състезания за сезона.“

Снимки: Gettyimages