Антонели вече гледа към първата си победа във Формула 1

Андреа Кими Антонели постигна най-доброто си класиране във Формула 1 с второто място в Гран При на Сао Пауло и италианецът вече мисли за първата си победа в световния шампионат.
Антонели е на мнение, че първата му победа е „много постижима“ в рамките на последните три кръга от сезона във Формула 1. Тази година Мерцедес има две победи, донесени от Джордж Ръсел, а Антонели записа първите си два подиума в кариерата.
„Трябва да направим последната стъпка към първата ми победа – обясни Антонели. – Ще е страхотно ако успея да постигна това преди края на сезона. Но знаем, че няма да е лесно. Ако продължаваме да работим така и да експлоатираме потенциала на колата ни, то мисля, че първата победа е много постижима.“
Специалистите очакват силно представяне от Мерцедес в Лас Вегас другата седмица основно заради по-ниските температури през нощта – на въздуха и на асфалта.
Ръсел и Антонели събраха в Бразилия 43 точки и с тях Мерцедес излезе на второ място в класирането на конструкторите, като целта е тази позиция да бъде запазена до края на кампанията.
„В Бразилия взехме максимума и едва ли можехме да искаме повече – допълни Антонели. – Трябва да продължим така и да се представяме на това високо ниво.“
Снимки: Gettyimages