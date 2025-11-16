Обидни ли са за Ферари докладите, които пише Хамилтън?

Първият сезон на 7-кратния световен шампион Лис Хамилтън във Ферари определено върви по-трудно от очакваното – британецът все още няма подиум, а представянето на Скудерията е по-слабо в сравнение с миналата година.

Хамилтън работи много упорито, за да се впише в по-различната среда в Маранело, като част от усилията му са и докладите, които той пише до инженерите и Фредерик Васьор, в които излага идеите си как да се подобри работата на тима.

Но според различни източници от тима, част от старши инженерите и висшестоящия мениджмънт са останали „обидени“ от това отношение на Хамилтън, който едва ли не „им казва как да си вършат работата“.

Разбира се, това никога няма да бъде потвърдено, но много анализатори са на мнение, че с оглед на сушата при Ферари по отношение на световните титли в последните почти 20 години, то в Маранело трябва много внимателно да изслушват всяко едно предложение на най-успешния пилот в историята на Формула 1.

Репортерът на Sky Sports F1 Тед Кравиц коментира, че „плановете за победи“ на Люис, които са част от тези доклади, не се приемат особено добре в Маранело.

В тези доклади Хамилтън анализира представянето на тима и използва всичко, което е научил в Макларън и 12-те му сезона в Мерцедес, за да посочи грешките на отбора, което обаче явно дразни честолюбивите италианци.

Президентът на Ферари Джон Елкан отлично демонстрира разминаването между възприятията на екипа и реалността, след като остро критикува пилотите на Черните кончета и обясни, че те трябва да се фокусират повече върху пилотирането и по-малко върху говоренето. След това половината свят се изреди да му обяснява, че всъщност пилотите на Ферари изобщо не са проблем, а тимът далеч не е на тяхното ниво, като Шарл Леклер и Люис Хамилтън в момента са най-ценният актив на Скудерията.

Снимки: Gettyimages