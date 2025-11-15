Перес навъртя 903 километра за Кадилак на „Имола“

Титулярът на Кадилак за догодина Серхио Перес записа 903 километра в двудневния тест на „Имола“ с болид на Ферари от 2023 година – SF-23.
Основната цел на тези изпитания беше сработването на екипа на Кадилак, които работиха заедно с колегите си от Ферари на пистата.
Болидът на Кадилак трябва да е готов за тестовете през януари
Тестът мина под ръководството на бившия състезателен инженер на Шарл Леклер Шави Маркос, а екипът механици беше воден от Алесандро Фусаро – настоящият главен механик на Леклер във Ферари.
Във втория ден Чеко записа 91 обиколки или 447 километра, като вдигна темпото още от първите километри, въпреки че асфалтът на пистата беше студен – около 18 градуса, а той караше с твърдите гуми на Пирели. В първия ден Перес записа 99 тура, общо 190 обиколки за двата дни.
Серхио Перес започна тестове с Ферари за Кадилак
Във втория ден от изпитанията Перес направи и по-дълга серия от 24 обиколки, в която демонстрира постоянни резултати и среден резултат от почти 1.22,5 минути.
Най-добрият тур на мексиканеца беше за 1.17,27 минути, като в програмата му не е бил заложен опит за бърза обиколка, но той обясни по-късно, че е искал да види дали ще се справи.
Снимка: F1 Data