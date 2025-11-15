Перес навъртя 903 километра за Кадилак на „Имола“

Титулярът на Кадилак за догодина Серхио Перес записа 903 километра в двудневния тест на „Имола“ с болид на Ферари от 2023 година – SF-23.

Основната цел на тези изпитания беше сработването на екипа на Кадилак, които работиха заедно с колегите си от Ферари на пистата.

Ya está haciendo Sergio Pérez su primer día del test con Cadillac sobre el SF-23 en Imola.



Mañana saldrá a hacer un segundo día de pruebas, con la intención de que ingenieros y mecánicos empiecen a familiarizarse también con el auto y sus funciones en el box. pic.twitter.com/HA9Ogdiq49 — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) November 13, 2025

Болидът на Кадилак трябва да е готов за тестовете през януари

Тестът мина под ръководството на бившия състезателен инженер на Шарл Леклер Шави Маркос, а екипът механици беше воден от Алесандро Фусаро – настоящият главен механик на Леклер във Ферари.

Във втория ден Чеко записа 91 обиколки или 447 километра, като вдигна темпото още от първите километри, въпреки че асфалтът на пистата беше студен – около 18 градуса, а той караше с твърдите гуми на Пирели. В първия ден Перес записа 99 тура, общо 190 обиколки за двата дни.

Sergio Pérez vuelve a las pistas con Cadillac y ¡su cuello lo logró! 🚗💪 ¿Preparados para verlo de regreso en la #F1ESTA? 🇲🇽🔥 #MexicoGP pic.twitter.com/tb19WCT54E — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) November 14, 2025

Серхио Перес започна тестове с Ферари за Кадилак

Във втория ден от изпитанията Перес направи и по-дълга серия от 24 обиколки, в която демонстрира постоянни резултати и среден резултат от почти 1.22,5 минути.

Най-добрият тур на мексиканеца беше за 1.17,27 минути, като в програмата му не е бил заложен опит за бърза обиколка, но той обясни по-късно, че е искал да види дали ще се справи.

Снимка: F1 Data