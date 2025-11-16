Популярни
Верстапен: Този сезон не сме достатъчно добри

  • 16 ное 2025 | 13:29
  • 312
  • 0

Световният шампион Макс Верстапен е на мнение, че той и Ред Бул „не са били достатъчно добри“ в битката за световната титла във Формула 1 през сезон 2025.

Макс е трети в класирането три кръга преди края, на 49 точки от лидера Ландо Норис, а най-сериозното изоставане на Верстапен стана факт в средата на кампанията, когато Ландо и съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри си осигуриха контрола над шампионата.

Но от „Монца“ нататък, когато в Ред Бул най-после успяха да намерят правилната конфигурация на пода на колата на Макс, Верстапен се върна в челото с три победи и четири подиума в последните седем старта.

След Гран При на Сао Пауло, където Макс стартира 17-и и завърши трети, той заяви, че вече не участва в битката за титлата, въпреки че един пилот може да спечели максималните 83 точки до края на сезона.

„Вече загубихме твърде много точки в началото и в средата на сезона – обясни Макс пред Sky Sports F1. – Така че е изненада, че все още сме в битката за световната титла, но трябва да сме реалисти.

„В хода на целия сезон просто не бяхме достатъчно добри, но ще направим всичко възможно до края на кампанията, за да постигнем още успехи и да спечелим още състезания. Това е целта ни.“

Снимки: Gettyimages

