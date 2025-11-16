Верстапен: Този сезон не сме достатъчно добри

Световният шампион Макс Верстапен е на мнение, че той и Ред Бул „не са били достатъчно добри“ в битката за световната титла във Формула 1 през сезон 2025.

Макс е трети в класирането три кръга преди края, на 49 точки от лидера Ландо Норис, а най-сериозното изоставане на Верстапен стана факт в средата на кампанията, когато Ландо и съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри си осигуриха контрола над шампионата.

Oscar Piastri. Lando Norris. Max Verstappen. 👀



It's all to play for in the Drivers' Championship fight! ⚔️#F1 pic.twitter.com/Csj6wfGQqH — Formula 1 (@F1) November 15, 2025

Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари

Но от „Монца“ нататък, когато в Ред Бул най-после успяха да намерят правилната конфигурация на пода на колата на Макс, Верстапен се върна в челото с три победи и четири подиума в последните седем старта.

След Гран При на Сао Пауло, където Макс стартира 17-и и завърши трети, той заяви, че вече не участва в битката за титлата, въпреки че един пилот може да спечели максималните 83 точки до края на сезона.

Перес навъртя 903 километра за Кадилак на „Имола“

„Вече загубихме твърде много точки в началото и в средата на сезона – обясни Макс пред Sky Sports F1. – Така че е изненада, че все още сме в битката за световната титла, но трябва да сме реалисти.

„В хода на целия сезон просто не бяхме достатъчно добри, но ще направим всичко възможно до края на кампанията, за да постигнем още успехи и да спечелим още състезания. Това е целта ни.“

Шумахер дава малък шанс на Верстапен за титлата

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages