Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари

Острите критики на президента на Ферари Джон Елкан срещу пилотите на Скудерията във Формула 1 Шарл Леклер и Люис Хамилтън, които трябваше да прозвучат конструктивно и мотивиращо, може да имат съвсем различен ефект.

Феновете, анализаторите и медиите реагираха остро на репликата на Елкан за това, че пилотите трябва да са фокусирани повече върху карането, а не върху говоренето. А тази глобална реакция се обяснява с факта, че явно само във Ферари не виждат, че пилотите не са проблемът на тима.

Suiting up 🔴 pic.twitter.com/MdE5jBIYGT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 14, 2025

Представянето на Скудерията този сезон отново е разочароващо, като се има предвид силния край на 2024 година – SF-25 изостава от най-добрите автомобили във Формула 1 и страда от много ограничения, свързани с представянето на пистата. Леклер все пак стигна до подиуми, но няма победа, а Хамилтън още няма финал в топ 3.

Според различни източници в италианските медии, договорите на Хамилтън и Леклер позволяват те да си тръгнат предсрочно в края на сезон 2026, ако се установи, че в Скудерията отново не са си свършили работата и Ферари отново изостава.

Тези клаузи са в полза на пилотите, които могат да разтрогнат договорите си с тима и да си тръгнат „без санкции“, твърдят медиите. От Ферари едва ли ще коментират тази тема като след изказването на Елкан двамата пилоти на тима му отговориха, но Фредерик Васьор така и не се включи по темата.

Много анализатори подсказаха, че в момента двамата пилоти са най-големият актив на Ферари и ще е грешка проблемите на тима да се прехвърлят на тяхната глава.

