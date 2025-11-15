В Сао Пауло Норис счупи впечатляващ рекорд на Шумахер

На финала на Гран При на Сао Пауло Ландо Норис стана първият пилот в историята на Формула 1, спечелил първите си 11 победи на 11 различни писти.
Досега този рекорд се държеше от Михаел Шумахер, който между 1992 и 1994 година записа първите си 10 победи на 10 различни трасета.
Норис спечели първата си победа във Формула 1 в Маями през 2024, а след това през миналата година записа първи места и в Нидерландия, Сингапур и Абу Даби. През 2025 дойдоха още 7 победи до момента, с помощта на които Норис е начело в класирането три кръга преди края на сезона.
Михаел спечели първата си победа във Формула 1 в Белгия през 1992, точно година след дебюта си в световния шампионат, а втората му победа дойде през 1993 в Португалия.
Представянето на Макларън в Лас Вегас притеснява Норис
Снимки: Gettyimages