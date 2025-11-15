Популярни
В Сао Пауло Норис счупи впечатляващ рекорд на Шумахер

  • 15 ное 2025 | 18:23
  • 556
  • 0

На финала на Гран При на Сао Пауло Ландо Норис стана първият пилот в историята на Формула 1, спечелил първите си 11 победи на 11 различни писти.

Досега този рекорд се държеше от Михаел Шумахер, който между 1992 и 1994 година записа първите си 10 победи на 10 различни трасета.

Перес навъртя 903 километра за Кадилак на „Имола“
Перес навъртя 903 километра за Кадилак на „Имола“

Норис спечели първата си победа във Формула 1 в Маями през 2024, а след това през миналата година записа първи места и в Нидерландия, Сингапур и Абу Даби. През 2025 дойдоха още 7 победи до момента, с помощта на които Норис е начело в класирането три кръга преди края на сезона.

Михаел спечели първата си победа във Формула 1 в Белгия през 1992, точно година след дебюта си в световния шампионат, а втората му победа дойде през 1993 в Португалия.

Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари
Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари
 Представянето на Макларън в Лас Вегас притеснява Норис
Представянето на Макларън в Лас Вегас притеснява Норис
Снимки: Gettyimages

