Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

Националният отбор на Норвегия записа очаквана и убедителна победа с 4:1 при домакинството си на Естония в предпоследния си мач от световните квалификации в група „I“ на зона „Европа“. Това е седма победа от седем мача за тима в пресявките за Мондиал 2026.
Почти цялото полувреме протече под доминацията на скандинавците, но учудващо голямата звезда Ерлинг Холанд не отправи нито един удар, а неговите съотборници пропиляха своите голови положения. За сметка на това, в началните минути на втората част домакините не само се отпушиха, но отбелязаха цели четири гола на стъписания си противник.
Голеадата започна в 50-ата минута, когато Александър Сьорлот се разписа с глава след центриране на Сандер Берге. Само две минути по-късно нападателят отново беше точен с глава, а този път асистенцията беше на Юлиан Риерсон. След още четири минути именно десният бек центрира към Холанд, който прониза противниковата мрежа с удара си с глава. В 62-рата минута капитанът на тима отбеляза второто си попадение в двубоя от воле след пас на Давид Мьолер Волфе. В 64-тата минута гостите успяха да стигнат до почетен гол чрез Роби Саарма, който се възползва от извеждащо подаване на Кевор Палумец.
Така Норвегия на 99,99% ще се класира директно за Мондиал 2026, тъй като е лидер в групата с пълен актив от 21 точки кръг преди края на квалификациите. Дори втората Италия, която е с 15 пункта, да запише победи над Молдова и скандинавците, нейната голова разлика е с цели 19 попадения по-лоша, така че само невиждано чудо може да прати норвежците на плейофи. Междувременно, Естония остава на предпоследната позиция с 4 пункта.
Снимки: Gettyimages