Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

Националният отбор на Норвегия записа очаквана и убедителна победа с 4:1 при домакинството си на Естония в предпоследния си мач от световните квалификации в група „I“ на зона „Европа“. Това е седма победа от седем мача за тима в пресявките за Мондиал 2026.

Почти цялото полувреме протече под доминацията на скандинавците, но учудващо голямата звезда Ерлинг Холанд не отправи нито един удар, а неговите съотборници пропиляха своите голови положения. За сметка на това, в началните минути на втората част домакините не само се отпушиха, но отбелязаха цели четири гола на стъписания си противник.

🇳🇴🤩 Norway's striker duo provide the goals! 2 goals for Sørloth, 2 goals for Haaland! 🔥 pic.twitter.com/NzXV0BC9AF — EuroFoot (@eurofootcom) November 13, 2025

Голеадата започна в 50-ата минута, когато Александър Сьорлот се разписа с глава след центриране на Сандер Берге. Само две минути по-късно нападателят отново беше точен с глава, а този път асистенцията беше на Юлиан Риерсон. След още четири минути именно десният бек центрира към Холанд, който прониза противниковата мрежа с удара си с глава. В 62-рата минута капитанът на тима отбеляза второто си попадение в двубоя от воле след пас на Давид Мьолер Волфе. В 64-тата минута гостите успяха да стигнат до почетен гол чрез Роби Саарма, който се възползва от извеждащо подаване на Кевор Палумец.

𝗡𝗢𝗥𝗪𝗔𝗬 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗥𝗜𝗡𝗞 𝗢𝗙 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 🇳🇴



Two more goals for Haaland — number 29 & 30 of the season 🤯



Haaland for Norway:

🏟️ 47 games

⚽ 53 goals



As it stands, Norway are all but qualified for the World Cup 🤩👏



Only if Norway… pic.twitter.com/ELdKfdVFxW — 433 (@433) November 13, 2025

Така Норвегия на 99,99% ще се класира директно за Мондиал 2026, тъй като е лидер в групата с пълен актив от 21 точки кръг преди края на квалификациите. Дори втората Италия, която е с 15 пункта, да запише победи над Молдова и скандинавците, нейната голова разлика е с цели 19 попадения по-лоша, така че само невиждано чудо може да прати норвежците на плейофи. Междувременно, Естония остава на предпоследната позиция с 4 пункта.

