В коша с прането: норвежците отпразнуваха бъдещото си участие на СП

С бурни празненства още в съблекалнята националите на Норвегия отпразнуваха сигурното си класиране за Световното първенство през идното лято. В четвъртък вечер северняците разгромиха Естония с 4:1 в Осло. На теория скандинавците все още не са на 100% на финалите, но за да не се случи това, в последния кръг след месец трябва да загубят със 17 гола разлика от Италия в директния финален двубой, тъй като при равенство в точките първо се гледа головата разлика.

Самите норвежци споделиха видео как се радват в съблекалнята. Вижда, че дори един от футболистите влиза в коша с мръсните дрехи за пране. Това е Арон Дьонум от Тулуза, който в изминалия мач се появи като резерва в края.

За отбора на Ерлинг Холанд това е завръщане на световно първенство след 28-годишна пауза. За последно тимът взе участие на Мондиал 1998 във Франция, когато в групата си победи Бразилия, но после беше елиминиран на осминафиналите точно от Италия след 0:1.

