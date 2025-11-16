Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо сподели очакванията си за днешното домакинство срещу Норвегия на “Джузепе Меаца” и подчерта, че в тима не бива да мислят за пролетните плейофи за Световното първенство още отсега.

“Какво представлява този мач? Едно важно събитие. Ще има 70 хиляди зрители, като благодарим на тези, които ще бъдат на стадиона. Ако не се лъжа, това ще бъде рекордна посещаемост. Ще играем с много силен тим, срещу който ще ни бъде трудно. Утрешният мач ще ни покаже на какво ниво се намираме и къде сме поставили летвата. Но също така трябва да сме разумни: не бива да си изпросваме наказания, нито да правим нещо глупаво.

Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия

Благодаря на Рикардо Калафиори за показания професионализъм. Вчера направихме опит и можехме да му кажем да стисне зъби, но това не е редно, защото той има мачове на всеки три-четири дни. Нека видим кой ще играе в противниковия отбор. Имаме Алесандро Бонджорно и Джанлука Манчини, така че ще видим кой измежду тях ще играе. В халфовата линия Давиде Фратези има различни характеристики и ще бъде титуляр в мача. Няма никакви тестове за Франческо Пио Еспозито, той просто трябва да играе и да не се подлага на напрежение, защото е млад и се справя невероятно. Пио няма какво да доказва и просто трябва да бъде себе си, да помага на съотборниците си, да се бори и, ако има възможности, да бележи.

Председателят на италианския сенат разкритикува Гатузо заради репликите към освиркващите фенове

Ако започнем да мислим още отсега за плейофите, ще се уморим. Не бива да говорим за бъдещето. Нашето бъдеще са опитите ни да се класираме за Мондиала на всяка цена. Трябва да мислим как да поддържаме връзка с нашите играчи през тези три месеца. Необходимо е да се организираме добре, да им отидем на гости за по чай, кафе или парче торта, за да поддържаме контакт. Трябва да сме добри и в следенето на техните мачове. Също така да се молим на Бог те да дойдат във възможно най-добрата си кондиция. Освиркванията? Приемам ги, винаги е било така, но когато чуеш как ти пожелават смърт или ти казват да се захващаш за работа, това вече е прекалено. Но пак казвам, че накрая всеки сам си прави заключения”, коментира Гатузо на пресконференцията си преди мача с Норвегия.

