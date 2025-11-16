Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 310
  • 0
Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо сподели очакванията си за днешното домакинство срещу Норвегия на “Джузепе Меаца” и подчерта, че в тима не бива да мислят за пролетните плейофи за Световното първенство още отсега.

“Какво представлява този мач? Едно важно събитие. Ще има 70 хиляди зрители, като благодарим на тези, които ще бъдат на стадиона. Ако не се лъжа, това ще бъде рекордна посещаемост. Ще играем с много силен тим, срещу който ще ни бъде трудно. Утрешният мач ще ни покаже на какво ниво се намираме и къде сме поставили летвата. Но също така трябва да сме разумни: не бива да си изпросваме наказания, нито да правим нещо глупаво.

Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия
Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия

Благодаря на Рикардо Калафиори за показания професионализъм. Вчера направихме опит и можехме да му кажем да стисне зъби, но това не е редно, защото той има мачове на всеки три-четири дни. Нека видим кой ще играе в противниковия отбор. Имаме Алесандро Бонджорно и Джанлука Манчини, така че ще видим кой измежду тях ще играе. В халфовата линия Давиде Фратези има различни характеристики и ще бъде титуляр в мача. Няма никакви тестове за Франческо Пио Еспозито, той просто трябва да играе и да не се подлага на напрежение, защото е млад и се справя невероятно. Пио няма какво да доказва и просто трябва да бъде себе си, да помага на съотборниците си, да се бори и, ако има възможности, да бележи.

Председателят на италианския сенат разкритикува Гатузо заради репликите към освиркващите фенове
Председателят на италианския сенат разкритикува Гатузо заради репликите към освиркващите фенове

Ако започнем да мислим още отсега за плейофите, ще се уморим. Не бива да говорим за бъдещето. Нашето бъдеще са опитите ни да се класираме за Мондиала на всяка цена. Трябва да мислим как да поддържаме връзка с нашите играчи през тези три месеца. Необходимо е да се организираме добре, да им отидем на гости за по чай, кафе или парче торта, за да поддържаме контакт. Трябва да сме добри и в следенето на техните мачове. Също така да се молим на Бог те да дойдат във възможно най-добрата си кондиция. Освиркванията? Приемам ги, винаги е било така, но когато чуеш как ти пожелават смърт или ти казват да се захващаш за работа, това вече е прекалено. Но пак казвам, че накрая всеки сам си прави заключения”, коментира Гатузо на пресконференцията си преди мача с Норвегия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Франко Мастантуоно и "зловещият синдром" на младите звезди

Франко Мастантуоно и "зловещият синдром" на младите звезди

  • 16 ное 2025 | 09:29
  • 8699
  • 1
Де ла Фуенте призова за спокойствие и обясни липсата на Хаусен

Де ла Фуенте призова за спокойствие и обясни липсата на Хаусен

  • 16 ное 2025 | 09:09
  • 1222
  • 0
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 4318
  • 2
Монтела: Поздравявам България!

Монтела: Поздравявам България!

  • 16 ное 2025 | 07:51
  • 9852
  • 3
САЩ надви Парагвай в контрола с грозен край и сбиване

САЩ надви Парагвай в контрола с грозен край и сбиване

  • 16 ное 2025 | 04:35
  • 6361
  • 0
Рен с трогателен жест към аматьори

Рен с трогателен жест към аматьори

  • 16 ное 2025 | 03:21
  • 2321
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 4436
  • 2
Очаквайте на живо: Балкан - Черно море Тича

Очаквайте на живо: Балкан - Черно море Тича

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 818
  • 0
Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 6070
  • 1
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 3949
  • 5
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 4318
  • 2
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 9652
  • 11