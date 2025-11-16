Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен изрази увереност, че Италия все пак ще успее да се класира за Мондиал 2026, макар и през плейофите, тъй като “адзурите” надали ще победят неговия тим с 9:0 тази вечер. Той също така отказа да подкрепи оплакванията на своя колега Дженаро Гатузо относно начина, по който се определят участниците на Световното първенство.

“Правилата бяха ясни още от самото начало и разбирам ситуацията на Италия, но нашата цел е проста: да приключим силно. Чух думите на Гатузо и ги разбирам. Ние никога не сме мислили за числата. Тази група показа колко непредвидими могат да бъдат мачовете и колко е безсмислено е да правим сметки. Не мога да коментирам тази тема сякаш Норвегия е свикнала да играе на Световно първенство. Разбирам перспективата на италианците, но не е наша работа да обсъждаме формата на квалификациите. Ние просто се фокусираме върху добрата подготовка. Беше нормално да се притесняваме срещу Естония, след като не успяхме да вземем ранен аванс. Ние обаче знаехме, че те започват силно, а след това изпитват затруднения. Очаквахме второто полувреме да ни даде повече възможности, както и се случи.

📢✨ Norway manager Ståle Solbakken produced this speech to his Norway team before the match against Italy! 🇳🇴 pic.twitter.com/o45JKmeXTj — EuroFoot (@eurofootcom) November 16, 2025

Италия ще се класира за Мондиала. Тимът има качество, тактическо разнообразие и ясна идентичност, като напоследък показа, че може да побеждава и най-добрите. Загуба с 0:9? Никой от нас не е преживявал подобни поражения. Борихме се, за да стигнем дотук, а сега трябва да довършим работата. Подготвили сме всичко до последния детайл. Натрупаният опит помага на Ерлинг Холанд да израства. Той и Мартин Йодегор са двамата ни капитани от самото начало и тяхното развитие е очевидно за целия състав”, коментира Солбакен на пресконференцията си преди гостуването на Италия.

