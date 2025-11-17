Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Световно първенство
  3. Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 4860
  • 0
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Тази вечер ще се изиграят нови 6 мача от последния кръг на световните квалификации в зона "УЕФА". След тях ще станат ясни още два отбора, които ще получат директна квота за Мондиал 2026, както и два тима, които ще трябва да минат през баражите, за да си осигурят участие на финалите.

Голямата интрига е в група "А", където Германия и Словакия се изправят в директен сблъсък за първото място. Двата отбора имат по 12 точки, но Бундестимът е с по-добра голова разлика и ще финишира на върха в класирането дори при равенство в Лайпциг, въпреки че на старта на квалификациите загуби от словаците.

В другия мач от групата Северна Ирландия посреща Люксембург. Северноирландците със сигурност ще завършат трети, а Люксембург е на дъното с 5 загуби и без отбелязан гол.

В група "G" ключовият мач беше преди няколко дни, когато Нидерландия стигна до 1:1 при гостуването си на Полша и на практика се бетонира на първото място. "Лалетата" имат аванс от три точки пред Роберт Левандовски и компания, както и много по-добра голова разлика, а днес излизат в Амстердам срещу Литва и едва ли ще допуснат изненада.

Поляците ще гостуват на Малта и се очаква да стигнат до безпроблемен успех, но ще трябва да се примирят с втората позиция и да се настроят за предстоящите баражи.

В група "L" всичко е ясно. Хърватия си подпечата визата на Световното първенство, а днес ще играе срещу Черна гора в Подгорица в изцяло протоколен мач. Черногорците са четвърти в групата и не могат да изместят Фарьорските острови от третата позиция, освен ако не спечелят с двуцифрен резултат, което граничи с невъзможното.

Второто място в групата е за Чехия. Днес чехите посрещат Гибралтар в Оломоуц и ще се опитат да натрупат допълнителна доза самочувствие преди плейофите.

