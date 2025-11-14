"Лъвовете" кацнаха в Бурса

Националният отбор на България по футбол пристигна в Турция. Полетът на нашите продължи около 50 минути, като в Бурса "лъвовете" бяха посрещнати от сиво и мрачно време.

Букет за Сашо Димитров на летището

Самолетът на родния тим излетя с над половин час закъснение заради мъгла на турската територия. Довечера треньорът Александър Димитров и Андриан Краев ще застанат пред медиите на стадион "Матлъ" в Бурса, където утре излизаме срещу домакините в световна квалификация.



Любопитно е, че от турското посолство връчиха букет цветя на българския селекционер на летище "Васил Левски" в София.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса