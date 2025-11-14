Популярни
"Лъвовете" кацнаха в Бурса

  • 14 ное 2025 | 11:28
  • 2327
  • 10
Слушай на живо
Слушай на живо: Турция - България

Националният отбор на България по футбол пристигна в Турция. Полетът на нашите продължи около 50 минути, като в Бурса "лъвовете" бяха посрещнати от сиво и мрачно време.

Самолетът на родния тим излетя с над половин час закъснение заради мъгла на турската територия. Довечера треньорът Александър Димитров и Андриан Краев ще застанат пред медиите на стадион "Матлъ" в Бурса, където утре излизаме срещу домакините в световна квалификация.

Любопитно е, че от турското посолство връчиха букет цветя на българския селекционер на летище "Васил Левски" в София.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса

