  3. Турските власти предупредиха феновете: Не освирквайте българския химн

Турските власти предупредиха феновете: Не освирквайте българския химн

  • 14 ное 2025 | 14:26
От общината в Бурса публикуваха инструкции за феновете, които ще посетят световната квалификация между Турция и България в града. Освен регулярните наставления за спазване на реда и предупреждение за допълнителни мерки за сигурност, свързани с посещението на турския президент Реджеп Тайп Ердоган на двубоя, се призовават феновете да покажат уважение към българския химн.

Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

“Българският химн трябва да бъде слушан на крака, пазене на тишина и с максимално уважение”, се казва в инструкциите.

Двубоят е утре от 19:00 часа на стадион “Матлъ” в града. Очакванията са, че по трибуните ще има над 40 000 души.

