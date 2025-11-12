Бивша звезда на Челси колабира по време на тестове, може да се наложи да прекрати кариерата си

Тревога обхвана редиците на бразилския Сао Пауло, след като атакуващият халф на тима Оскар изгуби съзнание по време на ергометрични тестове и спешно беше откаран в болница.

Новината за припадъка на бившия играч на Челси предизвика безпокойство в бразилския и международния футболен свят. 34-годишният футболист, който в момента играе за отбора на Ернан Креспо, е преминавал медицински прегледи в тренировъчния център.

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

Според публикации от Бразилия, Оскар, който наскоро се беше завърнал в игра след контузия в гърба, е изгубил съзнание, докато е карал колело като част от тестовете, в резултат на което е паднал. Информацията сочи, че е останал в безсъзнание около две минути, преди да бъде транспортиран до болница „Айнщайн Израелита“ в Сао Пауло за обстоен преглед.

В болницата лекарите са успели да стабилизират състоянието му, но са диагностицирали сърдечни проблеми. Сао Пауло официално съобщи, че футболистът ще остане под наблюдение, като бъдещето на кариерата му вече е несигурно след това тревожно развитие. Възможно е Оскар да бъде принуден да се откаже от активната си състезателна кариера.

34-годишният футболист, който прекара пет години на „Стамфорд Бридж“, преди да премине в китайския Шанхай Порт за 60 милиона лири през 2016 г., се завърна в клуба от детството си Сао Пауло през декември миналата година, но е изиграл само 21 мача за бразилския клуб.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was taken to a hospital in São Paulo after suffering from a heart problem.



He's considering retirement from football at 34 years of age.



Wishing him a speedy recovery. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/lLXgzaFZMs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 12, 2025

Оскар за последно игра за Сао Пауло през август срещу Коринтианс, където претърпя фрактура на прешлен само 20 минути след началото на мача. Оттогава той е бил резерва само в два мача.

В Бразилия пишат още, че Оскар е показал признаци на сърдечна аномалия по време на тестовете за фрактурата. Полузащитникът обаче е бил счетен за годен да продължи да играе от лекарите на Сао Пауло.

Следвай ни:

Снимки: Imago