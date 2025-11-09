Мареска: Естевао промени енергията в играта ни

Мениджърът на Челси Енцо Мареска призна, че Естевао Уилям е имал ключова роля за успеха на неговия тим с 3:0 над Уулвърхамптън. Домакините бяха освиркани на полувремето, след като доминираха срещу последния в класирането, но не успяха да стигнат до гол. Появата на Естевао през второто полувреме обаче раздвижи играта на "сините" и те стигнаха до трите точки.

„Бях много притеснен преди този мач. Това са най-лошите мачове, те са коварни. Всички си мислят, че ще бъде лесно. Мога да разбера, че през първото полувреме хората не бяха доволни, защото не вкарахме. След това, когато Естевао влезе, енергията се повиши, защото хората обичат такъв тип играчи“, започна Мареска.

18-годишният талант играе предимно като резерва в мачовете от първенството, докато се адаптира към английския футбол.

Мареска сподели тази седмица, че тийнейджърът все още свиква с новата обстановка и дори се е оплакал от студеното време в Лондон.

„Виждате таланта му“, каза Мареска. „Опитваме се да му помогнем да се адаптира и да му даваме правилните минути.“

Специалистът похвали и представянето на Алехандро Гарначо.

„Той пристигна от клуб, където не е тренирал на 100 процента, така че физическото му състояние не беше добро. Сега бавно се подобрява. Гарначо знае, че за да играе при нас, трябва да е добър с топката и без нея, иначе няма да играе. Много сме доволни от него", каза още италианецът.

