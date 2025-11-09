Популярни
  Челси
  2. Челси
  Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

  • 9 ное 2025 | 13:24
  • 525
  • 0

Убедителната победа на Челси с 3:0 над Уулвърхамптън беше помрачена от тревожна новина, след като звездата на отбора Енцо Фернандес разкри, че е играл с контузия, която ще го принуди да пропусне мачовете на аржентинския национален отбор. Фернандес направи отлично представяне за „сините“, но след мача съобщи новината, че ще пропусне предстоящите международни мачове срещу Ангола.

„Няма да съм на разположение на аржентинския национален отбор. Току-що разговарях с медицинския щаб, защото имах проблем с коляното през последните четири месеца. Пристигнах с костен оток, който се влоши през последните седмици и месеци, тъй като изиграхме много мачове. Най-доброто решение е коляното ми да си почине през тези две седмици. През последната седмица страдах много", заяви Фернандес.

Фернандес не беше единствената тревога за контузия през вечерта, Мойсес Кайседо също беше видян да накуцва в един момент. Мареска каза следното за еквадорския играч: „Той беше добре, просто получи удар в коляното през първото полувреме, но завърши мача и след последния съдийски сигнал го попитах как е. Той каза, че е добре. Педро Нето и Фернандес също поискаха смяна - Педро заради проблема си с адукторите, а Енцо заради коляното си, така че трябва да видим как са.“

Новините за контузиите дойдоха точно преди международната пауза, което дава време на Фернандес да си почине и да възстанови контузеното си коляно. След завръщането на вътрешните първенства обаче „сините“ ги очаква натоварен график. На 22 ноември те гостуват на Бърнли, а след това на 25 ноември е дербито от Шампионската лига срещу Барселона у дома. Месецът завършва с лондонско дерби срещу борещия се за титлата Арсенал на "Стамфорд Бридж". Празничният период през декември ще бъде изпълнен с мачове от лигата, включително срещу Лийдс Юнайтед и Евертън, както и четвъртфинал за Купата на Лигата срещу Кардиф Сити.

