Интервюто с Анчелоти: Едно равенство в Реал Мадрид е предвестник на криза

От няколко месеца Карло Анчелоти вече не е в Европа, но през идното лято отново ще е в центъра на вниманието, защото целият свят ще следи с интерес дали ще успее да изведе Бразилия до световната титла. Треньорът с най-много титли в историята на Реал Мадрид даде ексклузивно интервю за Томас Ронсеро от “Ас”. В него той говори за успешния си период начело на „белия балет“, за Винисиус, Родриго, Ендрик, Неймар и за своя наследник на „Сантиаго Бернабеу“.

- Добър ден, приятелю. Липсвате ни в Мадрид. Ще се преместите ли да живеете тук, след като приключите с треньорството, както направиха знаменитости като Зидан, Фиго и Роналдо? Или може би във Ванкувър, знам, че много го харесвате?

- Или в Рио, защо не? Тук съм очарован.

- Ще ви покажа тази снимка. Вие и Лука Модрич се прегръщате на „Бернабеу“ в деня на емоционалното ви сбогуване с Мадрид на 24 май. Много мадридисти я носят на телефоните си. Трудно е да се забрави такова трогателно изпращане.

- Беше много емоционален ден, красив ден, добре подготвен от клуба. Знаех, че това може да се случи някой ден – да напусна Реал Мадрид. Обмислях го дълго. Беше незабравим ден, защото емоцията беше огромна. Прегърнахме се силно с цялата мадридска публика. Най-добрият възможен ден да си тръгна от Мадрид. Не мога да го забравя.

- Веднъж ми казахте, че може би след Реал Мадрид ще се откажете от треньорството, защото като професионалист е трудно да надминеш това. Но Бразилия ви повика и всичко се промени...

- Мисълта да отида в друг клуб беше сложна за мен заради наследството, което оставих тук, което беше много голямо. Трудно ми беше да си се представя в друг клуб. Но когато Бразилия те покани, това се превръща в голямо предизвикателство, огромен ентусиазъм да подготвиш за световно първенство петкратния шампион, историческия „селесао“. Освен това, да си селекционер е различна работа. Много ми харесва това, което правя. Взех правилното решение.

- В Мадрид имахте брутално ежедневно напрежение, с по шест пресконференции на седмица. Но и в Бразилия напрежението е голямо, защото отборът отдавна не е на върха, който преди често покоряваше. Как се справяте досега?

- Наслаждавам се много. Работата е с по-бавно темпо, повече наблюдение, отколкото намеса. Нямам много време за тренировки, но това ми се случваше и в клубовете заради натоварения календар. Опитвам се всеки ден да научавам повече за съвременния футбол в Бразилия, за културата на страната, за всичко. Прекарвам възможно най-много време в Рио де Жанейро. Градът много ми харесва. Сега не съм в „лудницата“ всеки ден, както преди. Има време за спокойно наблюдение. На играчи, на структурата на бразилския футбол, с много млад президент на конфедерацията, който иска да промени нещата към по-добро. Всичко това е хубаво.

- Виждам, че в повиквателните си включвате играчи от бразилското първенство. „Селесао“ вече не разчита само на елитните играчи от европейските лиги.

- Да, имам асистенти, които следят тези в Европа, но аз се фокусирам повече върху местната лига, която е много оспорвана. Приближаваме края, а Палмейрас и Фламенго се борят за титлата. Те ще играят и финал за Копа Либертадорес. Нивото е много добро. В настоящия състав има седем играчи от тази лига. Това е първенство с много високо състезателно ниво.

- Бразилия винаги е имала много вярна и страстна публика още от триумфалните времена на Пеле. Виждате ли ги изпълнени с вяра за следващото световно първенство, или провалите от последните шампионати са ги направили скептични?

- Страстта на тази публика е невероятна. Стадионите са винаги пълни и хората са много отдадени на своите клубове. Също и на националния отбор. Те мечтаят Бразилия отново да се бори за титли. Атмосферата около „селесао“ е силна, с много обич към фланелката. Това ще ни помогне на Мондиала.

- Освен това хиляди фенове ще пътуват, за да ви подкрепят по стадионите в САЩ, Мексико и Канада.

- Не забравяйте, че Бразилия е отбор, който винаги е бил харесван от всички заради стила си на игра. Всеки изпитва симпатии към него заради историята на великите легенди, защитавали тази фланелка. Ако си италианец или испанец, със сигурност изпитваш симпатии към Бразилия.

- Подразни ли ви известно нежелание от страна на хора, които се оплакаха, че начело на отбора е чуждестранен, а не бразилски селекционер?

- Честно казано, тук ме приеха много добре. Като цяло бразилците са много гостоприемни към чужденците. Чувствам се много добре и не мога да имам никакви оплаквания. Както в Бразилската футболна конфедерация, така и на улицата, където ми показват много обич. Много съм щастлив да видя тази подкрепа. Наистина ме обичат много.

- Разкажете ми за отбора. Едно от големите ви решения беше да върнете Каземиро в състава. Той е незаменим.

- Да се замени играч на тази позиция е сложно, защото това е много специфична позиция във футбола. Каземиро се завърна, той е лидер, много важен играч за нас. Имаме много качество и завършен отбор. И Каземиро е част от него.

- А сега разполагате и с вашето трио от Реал Мадрид: Милитао, Винисиус и Родриго.

- Милитао е много добре, напълно възстановен. В началото му се случи това, което се случи и на мен като играч, когато имаш сериозни контузии. Отначало те кара да мислиш малко повече, но го виждам по-зрял като личност в сравнение с преди двете му контузии на кръстни връзки. Върнал се е на най-доброто си ниво.

- Защо Винисиус не показва с Бразилия онова топ световно ниво, което често достига с Мадрид?

- Вярно е. С националния отбор не успяваше да достигне нивото, което обикновено има в Реал Мадрид. Но в последните мачове се подобри и се представи много добре с фланелката на Бразилия, като вкарваше голове и правеше асистенции. Никой не може да оспори качествата му. Вини е топ.

- Връщайки се към Винисиус, вие почти винаги успявахте да овладеете експлозивния му характер и да го съветвате. Видяхте какво се случи в Ел Класико при смяната му. Грешка ли беше от негова страна?

- Той просто сгреши в онзи ден и трябва да разбере ролята, която сега има в Мадрид – ролята на по-важен играч в съблекалнята, отколкото беше преди. Сгреши, извини се и трябва да се учи от тези грешки. Треньорът има пълното право да прави промените, от които се нуждае, за да подобри отбора.

- Дали на Вини му повлия прекалено много това, че не спечели „Златната топка“? Имаше един Винисиус преди наградата и друг след нея.

- Възможно е да му е повлияло малко, но сега Вини е близо до най-доброто си ниво. Играе много добре и е решаващ фактор. Вини има силен характер, не е от тези, които се замислят твърде много върху грешките си или критиките, които получава. Той гледа напред много бързо. Сигурен съм, че Вини ще пристигне на Световното първенство в най-добрата си форма.

- Разкажете ми за Родриго. Преди няколко седмици той призна пред “Ас” за личния ад, през който е преминал в края на миналия сезон, и че от тази дупка са му помогнали да излезе Бог, семейството му... и Карло Анчелоти.

- Като цяло, всеки от нас има моменти на по-големи или по-малки трудности в живота. Когато имаш труден момент, се нуждаеш от помощта на хората около теб. Сега виждам Родриго много добре в личен план – мотивиран, щастлив, нещо, което не беше така в края на миналия сезон. Не че съм направил нещо специално, просто разбрах проблема, който имаше, и се опитах да му помогна по най-добрия възможен начин.

- Ендрик няма ли да отиде на Световното първенство?

- Той е много важен играч, защото е един от талантите, излезли от бразилския футбол. Оценяваме го. Но не е вярно, че съм казал, че Ендрик трябва да напусне Мадрид, за да отиде на Световното. Това е въпрос между Мадрид и играча. Тези, които твърдят, че съм казал това, не казват истината. Той трябва да говори с клуба и да вземе най-доброто решение за себе си и за Мадрид. Никога не бих посъветвал Мадрид какво да прави със свой играч. Клубът знае много добре какво трябва да направи.

- Затворена ли е вратата за Неймар към Световното първенство?

- Никой не може да оспори таланта на Неймар, но в последно време имаше проблеми с контузии. Сега се върна в игра, но трябва да възстанови най-добрата си физическа форма. Това е нормално в днешния футбол, който има високи физически изисквания и голям интензитет.

- Витор Роке.

- Той е много добре, с много голове в Палмейрас и много по-добре, отколкото когато беше в Барселона и Бетис. Профил на нападател, който ценя. От 26-е, които ще отидат на Световното, имам някои много ясни играчи, а други като Витор Роке, които могат да се борят за място в крайния списък.

- Лудост ли е да се мечтае за световната титла, или е нереалистично, като се има предвид откъде идва Бразилия през последните години?

- Имаме качеството да се състезаваме и да се борим за световната купа. Целта е да вдигнем шестата титла и за да се мотивираме, трябва да мислим за това. Разбира се, осъзнавайки трудностите с другите големи фаворити, включително Испания.

– Да поговорим за Реал Мадрид. Вие влязохте в историята със златни букви. Само вие сте треньорът в историята на клуба с най-много трофеи – 15, пред Мигел Муньос и Зидан.

– Гледайки назад, мисля, че прекарахме чудесно. Като цяло това бяха невероятни години. Не само заради спечелените титли, а и заради всичко, което се случи по пътя към тях. Обратите в Шампионската лига са невероятен спомен. Ако се върнем към мачовете с ПСЖ, Челси, Сити или Байерн Мюнхен на „Бернабеу“… това никога няма да се забрави. Никой няма да го забрави. Ще остане завинаги в нашата памет.

– Само хората вътре в клуба могат да обяснят какво има Мадрид в такива нощи, което другите нямат.

– Това е нещо, което не може да се обясни. Магията на стадиона, публиката… Случвало се е толкова пъти. Има причина за това.

– Вие взехте и трудни решения. Един от тези обрати стана, след като оставихте на пейката Каземиро, Кроос и Модрич, и завършихте мача с халфова линия от Себайос, Валверде и Асенсио. И успяхте да обърнете. Вие сте много повече от „мениджър на съблекалнята“.

– Понякога трябва да се вземат драстични решения, за да се промени нещо. Като цяло през тези четири години в Мадрид свършихме отлична работа – целият щаб, заедно. Бяхме единни – треньорският екип, играчите и клубът. Благодаря на клуба, че ми даде възможността да работя спокойно. Винаги са ме подкрепяли, показвали са ми доверие и всяко лято ми осигуряваха страхотни футболисти, което улесняваше постигането на целите. Работих с фантастични играчи в отлична група и среда. Това беше ключово. Лично аз работих много. Хората говорят за „управление на съблекалнята“, но основната ми работа беше тактическа през повечето време – да променям неща, да напасвам новите играчи, младите като Родриго, Винисиус, Валверде, после Белингам… Работихме много на тактическо ниво. Лъжа е, че съм само „мениджър“. Стремя се към здрава и чиста среда, но повечето от работата ми е била тактическа. Връзките не се „изграждат“ – просто показваш кой си.

– През 2024 г. спечелихте всичко възможно. Година, пълна с успехи. А през това лято дойде Мбапе – най-добрият в света. И все пак сезонът завърши зле. Какво се случи? Съжалявате ли за някое решение?

– Случи се това, че загубихме цялата си титулярна защита. Карвахал и Милитао бяха контузени, а Рюдигер игра с тежък проблем. За щастие Раул Асенсио от школата се справи добре. Много пъти ми се налагаше да слагам Валверде като десен бек и Чуамени като централен защитник, което отслабваше халфовата линия. Загубихме стабилност в защита и това ни коства трофеи. Не мисля, че беше заради Кроос, защото се адаптирахме с други халфове – Камавинга, Себайос, Белингам, Чуамени, Валверде… И Гюлер напредна и сега е на много добро ниво. Имаме страхотни халфове, но да намериш нов Кроос или Модрич, е невъзможно.

– Разкажете за Чаби Алонсо. Вие го имахте като играч. Личеше ли си, че ще стане треньор?

– Чаби? Да, абсолютно. И го имах и в Байерн. Футболист с изключително виждане за играта. Бях убеден, че ще бъде добър наставник… и наистина е такъв.

– Въпреки че води в Ла Лига и се представя отлично в Шампионската лига, той получава доста критики. Вие знаете добре какво е напрежението в Мадрид. Какъв съвет бихте му дали?

– Никакъв. Гледам всички мачове на Мадрид, защото искам да виждам как са бразилците, и отборът ми изглежда чудесно. Спечелиха почти всички мачове, но във футбола не може винаги да се печели. Понякога трябва и равенство. Научих, че в Реал Мадрид едно равенство е предвестник на криза (усмихва се). Без шеги. Трябва да свикнеш с това. Всички знаем, че треньорът се оценява по резултатите, а досега те са впечатляващи. Водят в първенството и са сред осемте най-добри в Европа. Какво повече можем да искаме от Алонсо?

– Мислите ли, че той ще успее в Реал Мадрид?

– Разбира се. Виждам стабилен отбор, особено в защита, и с голяма сила в атака. Мбапе се представя отлично, Белингам се завърна. Не виждам причина да не успее.

– Да завършим. Днешните големи звезди – Мбапе, Винисиус, Ламин Ямал, Белингам… са различен тип футболисти от вашето време.

– Трудно е да се каже кой ще е новият крал на футбола. Но е вярно, че има малцина избрани на върхово ниво. Мадрид има Мбапе, Белингам… Ламин се справя чудесно. Рафиня е контузен, но е отличен играч, както показа миналата година. А Холанд вкарва много голове в Сити.

– Но никой не може да се сравни с Кристиано. Той продължава и на 41 години да гони своя гол номер 1000. Вие бяхте с него две години (2013–2015) и спечелихте почти всичко. Ще стигне ли до 1000 гола?

– Сигурен съм, че ще го постигне. Нямам съмнение. Наскоро в Италия ме питаха за Модрич и 40-те му години, и им казах – разбира се, че ще се справи в Милан. Лука и Кристиано са професионалисти, които обичат футбола и имат страст към него. Ще постигат всичко, което поискат. Роналдо със сигурност ще вкара 1000-ия си гол – но когато го направи, да не забрави да ме покани на празненството за този невероятен рекорд (усмихва се).

– За нас беше удоволствие, мистър. Знайте, че тук оставихте наследство и уважението на целия мадридизъм и футболната общност.

– За мен също беше удоволствие да говоря с вас и, както винаги… ¡Hala Madrid!