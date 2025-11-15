Вече са ясни 30 от участниците на Мондиала

Във вчерашния 14-и ноември (петък) Хърватия официализира класирането си на Мондиал 2026. Така “ватрените” станаха юбилейният 30-и отбор, който подпечата визите за САЩ, Канада Мексико.

Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

Иначе освен бронзовите медалисти от последното Световно, на турнира в Северна Америка, вече сигурно място имат още домакините на форума, както и Япония, Нова Зеландия, Иран, Аржентина, Узбекистан, Южна Корея, Йордания, Австралия, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Южна Африка, Катар, Саудитска Арабия, Англия, Сенегал, Кот д'Ивоар, Франция.

Croatia book their spot at the World Cup.



It'll be legendary Luka Modrić's 𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 World Cup 🇭🇷 pic.twitter.com/SlZHRpjobt — B/R Football (@brfootball) November 14, 2025

Така остава още 18 тима да извоюват участие на форума. Някои от тях може да станат ясни още днес, когато в зона “УЕФА” ще се изиграят десет нови квалификации.

