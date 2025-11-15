Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Вече са ясни 30 от участниците на Мондиала

Вече са ясни 30 от участниците на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 08:22
  • 622
  • 0
Вече са ясни 30 от участниците на Мондиала

Във вчерашния 14-и ноември (петък) Хърватия официализира класирането си на Мондиал 2026. Така “ватрените” станаха юбилейният 30-и отбор, който подпечата визите за САЩ, Канада Мексико.

Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови
Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

Иначе освен бронзовите медалисти от последното Световно, на турнира в Северна Америка, вече сигурно място имат още домакините на форума, както и Япония, Нова Зеландия, Иран, Аржентина, Узбекистан, Южна Корея, Йордания, Австралия, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Южна Африка, Катар, Саудитска Арабия, Англия, Сенегал, Кот д'Ивоар, Франция.

Така остава още 18 тима да извоюват участие на форума. Някои от тях може да станат ясни още днес, когато в зона “УЕФА” ще се изиграят десет нови квалификации.

Време е за една декада квалификации с европейски привкус
Време е за една декада квалификации с европейски привкус
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

  • 15 ное 2025 | 03:32
  • 2534
  • 0
Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

  • 15 ное 2025 | 03:12
  • 1253
  • 0
Тухел все още се колебае дали заслужава да изпее химна

Тухел все още се колебае дали заслужава да изпее химна

  • 15 ное 2025 | 03:06
  • 1048
  • 0
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 22726
  • 14
Черна Гора направи необходимото срещу Гибралтар и си спаси голямо унижение.

Черна Гора направи необходимото срещу Гибралтар и си спаси голямо унижение.

  • 15 ное 2025 | 00:37
  • 1890
  • 0
Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

  • 15 ное 2025 | 00:33
  • 7777
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 3845
  • 12
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 7625
  • 6
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 17193
  • 12
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 3952
  • 2
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 19020
  • 7
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 22726
  • 14