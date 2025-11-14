Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов определи като “шокиращи” коментарите, които направи в края на миналата седмица президентът на Ферари Джон Елкан по адрес на пилотите на тима Шарл Леклер и Люис Хамилтън. Веднага след като Ферари си гарантира двете световни титли в WEC - при пилотите и конструкторите, Елкан обясни, че във Формула 1 пилотите на Скудерията трябва да се фокусират върху пилотирането и по-малко върху говоренето.

“Не би трябвало да се изненадваме, като се има предвид как завършиха отношенията на Ферари с Прост, Менсъл, Алфонсо или Петел - коментира Жак, чийто баща Жил Вилньов се състезава до смъртта за Ферари. - Това изглежда е някаква тенденция във Ферари. Ферари винаги е на първо място. И Ферари винаги ще защитава Ферари.

Back in the factory, fine-tuning for the final rounds of 2025 🤝 pic.twitter.com/qoykuK2YRk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 14, 2025

В Ауди искат да привлекат Макс Верстапен

“Не мисля, че пилотите са коментирали негативно отбора. Президентът го прави и то веднага, след като Ферари печели титлата в WEC. Предполагам, че той е искал да посочи колко страхотно се представя Ферари в WEC в сравнение с Формула 1. Но това е нещо съвсем различно.

“Шокиращо е, но явно това е начинът на Ферари, като се върнем назад в миналото. Много пилоти са си строшили зъбите в Маранело, пилоти, които са били силни личности. Това е странна среда.

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

“В Бразилия Ферари не успяха да направят силно състезание и то не заради липсата на темпо или защото пилотите караха зле. Но мисля, че този коментар не беше на място, особено по начина, по който беше направен.

“Разбира се, пилотите ще приемат критиката лично, те мислят, те искат помощ от страна на тима. Те не са роботи, които да ги сложиш някъде и те да правят всичко, което искаш от тях. Това е част от спорта, тук има енергия и емоции.

Спонсор на Мерцедес ще купува онези 5% от тима

“Не виждам обаче как тези коментари на президента на Ферари ще помогнат на цялата тази ситуация. Във Ферари имаха надежди да се борят за титлата тази година, но не се получи това се отразява на емоциите на всички. Но трябва да сме много внимателни в това отношение. Надявам се, че тази история ще приключи тук, защото ако трябва да се върнем към Прост, Менсъл или почти всеки пилот, който е бил с по-силен характер, ще стане неприятно, ще е срамота, ако дискусията отиде в тази посока.”

Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages