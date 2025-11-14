Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

Тим шефът на Макларън Андреа Стела е уверен, че в момента гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1, като двете звезди на отбора му Ландо Норис и Оскар Пиастри се борят за световната титла.

Точно 10 от пилотите на решетката този сезон вече имат поне по една победа във Формула 1, също 10 са печелили квалификации и общо 15 пилоти са се качвали на подиума. До топ 3 в класирането досега не са стигали само Юки Цунода, както и новаците Оливър Беарман, Лиам Лоусън, Габриел Бортолето и Франко Колапинто.

Още едно доказателство за това - в третата част на квалификацията за Гран При на Сао Пауло първите 10 пилоти от 7 отбора се събраха в 0,528 секунди, а в първите две части на сесията в сходна разлика се събраха 14 пилоти.

“Мисля, че този сезон във Формула 1, по отношение на конкуренцията, като това е интересна тема за анализ, аз не помня друга година, в която да сме гледали толкова конкурентни пилоти, да сме гледали толкова много силни пилоти, това е най-силното поколение - обясни Стела. - И мисля, че в момента седем или осем пилоти имат таланта да са световни шампиони, което пък доказва колко са конкурентни шампионатите, които водят към Формула 1. Не знам това да се е случвало преди, това ново поколение пилоти са просто страхотни. “Потенциално това се дължи на високото качество на подгряващите серии, като пилотите работят много здраво от картинга, анализират данни, развиват се, силите им са много изравнени и разликата идва от последния процент от представянето им, този процент, който е между 99 и 100 на пистата.”

