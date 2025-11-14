Спонсор на Мерцедес ще купува онези 5% от тима

Тази седмица се появи информация, че Тото Волф планира да продаде 5% от деля си в Мерцедес във Формула 1, като според парите за сделката, цялостната оценка на тима достигна рекордните 6 милиарда долара.

Според вестник Thi Financial Times, купувач ще е Джордж Курц, съосновател и изпълнителен директор на компанията CrowdStrike. Компанията е един от ключовите спонсори на Мерцедес, като от 2019 логата и името на фирмата присъстват на борда на колите на тима и на гащеризоните на пилотите на Мерцедес. Crowdstrike обезпечава киберсигурността на цифровата инфраструктура на тима.

Курц е запален пилот-аматьор и притежава бронзов лиценз на ФИА. Той е карал в GT World Challenge и IMSA, а през 2022 Курс беше част от екипажа, който спечели победата в Льо Ман в клас LMP2.

След като Курс купи 5% от Мерцедес за около 300 милиона долара, а Волф ще остане изпълнителен директор на компанията и шеф на тима аз Формула 1.

Снимки: Gettyimages