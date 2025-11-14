Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

В дните на Гран При на Сао Пауло от Алпин потвърдиха, че Франко Колапинто остава в тима и догодина, а това веднага породи спекулации, че с негова помощ Гран При на Аржентина може да се върне в календара на Формула 1.
Според британския журналист Джо Сейуърд, титулярното място на Колапинто в Алпин ще “засили разговорите” за връщането на страната във Формула 1, като става въпрос за 2028 година. В последните години Аржентина преживя поредната икономическа криза, но от известно време насам има стабилизиране на икономиката при осъществяването на програмата на президента Хавиер Милей.
В Буенос Айрес вече имат план за реконструкцията на пистата “Оскар и Хуан Галвес”, както и финансиране на тази операция в размер на 110 милиона долара. Подготовката вече започна за домакинството на кръг от MotoGP в Буенос Айрес през 2027.
Либърти Медия вече притежава търговските права на Формула 1 и MotoGP и се очаква модернизацията на трасето да бъде подчинена и на изискванията на Формула 1. Ремонтите на пистата започват в края на ноември, като ще бъде построен нов комплекс боксове, а промените са дело на студиото на архитект Херман Тилке.
За 2028 е възможно да бъдат съчетани състезанията в Сао Пауло и Буенос Айрес, които да са в два поредни уикенда заради по-ниски разходи на отборите.
