Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

В дните на Гран При на Сао Пауло от Алпин потвърдиха, че Франко Колапинто остава в тима и догодина, а това веднага породи спекулации, че с негова помощ Гран При на Аржентина може да се върне в календара на Формула 1.

Според британския журналист Джо Сейуърд, титулярното място на Колапинто в Алпин ще “засили разговорите” за връщането на страната във Формула 1, като става въпрос за 2028 година. В последните години Аржентина преживя поредната икономическа криза, но от известно време насам има стабилизиране на икономиката при осъществяването на програмата на президента Хавиер Милей.

Choose the race. Choose the country. YOU decide where to go 😎🏁



Win a Golden Ticket for you and a friend, for ANY 2026 race 😲 Enter now 👇 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 14, 2025

В Ауди искат да привлекат Макс Верстапен

В Буенос Айрес вече имат план за реконструкцията на пистата “Оскар и Хуан Галвес”, както и финансиране на тази операция в размер на 110 милиона долара. Подготовката вече започна за домакинството на кръг от MotoGP в Буенос Айрес през 2027.

Либърти Медия вече притежава търговските права на Формула 1 и MotoGP и се очаква модернизацията на трасето да бъде подчинена и на изискванията на Формула 1. Ремонтите на пистата започват в края на ноември, като ще бъде построен нов комплекс боксове, а промените са дело на студиото на архитект Херман Тилке.

Спонсор на Мерцедес ще купува онези 5% от тима

За 2028 е възможно да бъдат съчетани състезанията в Сао Пауло и Буенос Айрес, които да са в два поредни уикенда заради по-ниски разходи на отборите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages