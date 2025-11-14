В Ауди искат да привлекат Макс Верстапен

Ауди ще дебютира догодина със свой заводски тим във Формула 1, а в тима, който се изгражда на базата на Заубер, вече се обсъжда възможността да бъде привлечен 4-кратният световен шампион Макс Верстапен.

Тази седмица Ауди представи концептуалната си цветова схема, с която най-вероятно ще видим на тестовете колата на тима на тестовете преди началото на следващия сезон.

Just Max and Kimi being an iconic duo 😅✨#F1 pic.twitter.com/FuGc9ZeFHy — Formula 1 (@F1) November 13, 2025

Тим шефът на Ауди Джонатан Уитли, който работи с Макс в Ред Бул преди да напусне, заяви, че има интерес да привлече нидерландския пилот в отбора.

“Да, искам Макс Верстапен да кара нашата кола - беше категоричен Уитли пред вестник De Telegraaf. - какъв шеф на отбор ще съм, ако не искам това. Аз имам късмета да съм приятел с Макс от много време, но също и с баща му Йос, както и с мениджъра му Раймонд. А такова приятелство се развива, когато си честен и никога не предаваш доверието, което сме изградили.

“Но, честно да ви кажа, не мисля, че това е достатъчно, за да привлечем Верстапен в Ауди.”

Макс има договор с Ред Бул до края на 2028 година, но от тима вече потвърдиха, че има опции да напусне предсрочно, още след края на следващия сезон. Верстапен вече потвърди, че остава в Ред Бул за 2026 година.

А от Ауди декларираха амбиция тимът да се бори за световната титла във Формула 1 до 2030 година, като в историята си германската марка е спечелила титлите във всички шампионите, в които е участвала.

