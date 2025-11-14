Популярни
Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

  • 14 ное 2025 | 14:22
Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

Германските футболисти Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха сънародника си в националния отбор Флориан Виртц. Бившият ас на Байер (Леверкузен) изпитва трудности, откакто смени Бундеслигата за Премиър лийг, преминавайки в Ливърпул, и е обект на критики от медиите и футболните експерти на Острова. Волтемаде направи идентична крачка в кариерата си, заменяйки Щутгарт за Нюкасъл през лятото.

„Най-голямата разлика в Англия е интензитетът. Това ми стана ясно още в първите няколко мача. Трябваше да свикна със скоростта и получавах схващания доста бързо по време на първия ми двубой“, каза той по време на конференция с Бундестима. „На хартия може да не е очевидно, но ако сравните моите мачове с неговите, той е много по-въвлечен в играта. Аз имам по 3-4 шанса на двубой и вкарвам. От друга страна той е много активен и прави много повече отигравания“, заяви Волтемаде.

Друг германски национал, който е съотборник на Волтемаде в отбора на „свраките“ - Малик Тиау, също изрази подкрепата си за Виртц, говорейки пред списание Kicker.

„Това е много по-интензивен и различен футбол. Ако трябва да сравним Висшата лига с Шампионската лига, бих казал, че първенството на Англия е далеч по-интензивно. Бих казал, че опонентите, които съм срещал там, са много по-различни от тези в Шампионската лига“, каза Тио, потвърждавайки думите на своя сънародник.

„Фло има много качества. Въпрос на време е да се докаже в Англия. Не мисля, че е изиграл лоши мачове, просто трябва да му дадете още малко време. Нещата не вървят твърде добре за Ливърпул като цяло. Той ще бъде в топ форма съвсем скоро“, добави защитникът.

