  Нагелсман: Волтемаде е много важен за Германия

Нагелсман: Волтемаде е много важен за Германия

  14 ное 2025 | 02:45
Нагелсман: Волтемаде е много важен за Германия

Треньорът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман възлага големи надежди на Ник Волтемаде за петъчния мач от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Люксембург. Нападателят на Нюкасъл донесе победата над Северна Ирландия през октомври и благодарение на този успех Бундестимът е начело в група "А" с по-добра голова разлика от Словакия.

„Ник е изключително важен играч за Германия в момента. Имаме няколко контузени нападатели, затова разчитаме на него. Той може ефективно да прилага висока преса, да задържа топката и да вкарва важни голове“, подчерта Нагелсман на пресконференцията в четвъртък.

В Люксембург той няма да може да разчита на контузения капитан Йошуа Кимих и лентата ще отиде на ръката на Йонатан Та. Карим Адейеми пък е аут заради наказание.

В последния двубой от групата Германия ще посрещне Словакия на 17 ноември в Лайпциг в опит да завърши на първо място и да си осигури директно класиране за световните финали.

Снимки: Imago

