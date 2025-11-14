Гатузо: Мислех, че можехме да загубим с всички тези промени

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо призна, че е рискувал с пускането на експериментален титулярен състав при победата с 2:0 над Молдова, която дойде след късни попадения, изработени от резерви. Той също така осъди обидните скандирания на тифозите по адрес на футболистите заради представянето им в двубоя.

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

„Видях момчетата да доминират в двубоя, а Молдова въобще нямаха точен удар. Ако сте очаквали 11:1 като победата на Норвегия над Молдова, това не е мой проблем. Няма лесни мачове. Тъжно ми е за скандиранията на агитката ни, която ни призоваваше да се заловим за работа. В такива ситуации трябва да останем задружни, като тимът прави това, което е необходимо. Да си далеч от дома и да чуеш около 500 фенове да обиждат играчите е неприемливо за мен. Трудно е, когато изпробваш нова стартова единайсеторка. Дори си помислих, че с толкова много промени можехме да загубим, но свалям шапка на играчите, които се справиха по-добре, отколкото очаквах“, коментира Гатузо след мача.

“I’m very satisfied tonight. It’s a disgrace to hear the fans protesting us. It’s not the moment, we must be united.



We’re doing what we need to do. They took 0 shots on target.



I even thought tonight we could lose the game for all the players I rotated.”



🇮🇹 Gennaro Gattuso pic.twitter.com/WSG2LtX8m0 — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 13, 2025

Той също така беше попитан дали е странно, че Италия най-вероятно ще трябва да играе плейоф, въпреки че е спечелила шест от седемте си досегашни мача в квалификациите. „Това не е въпрос за мен, а за този, който определя правилата и групите. През 1994-та имаше само два африкански отбора на Световното първенство, а сега са много на брой и продължават да се увеличават. По мое време от всяка група се класираха първенецът и неговият подгласник. Ние имаме 18 точки и сме спечелили 6 мача, но въпреки това ще трябва да изиграем още две срещи, за да се класираме, което не ми изглежда редно“, добави наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages