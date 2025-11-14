Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Гатузо: Мислех, че можехме да загубим с всички тези промени

Гатузо: Мислех, че можехме да загубим с всички тези промени

  • 14 ное 2025 | 00:35
  • 325
  • 0
Гатузо: Мислех, че можехме да загубим с всички тези промени

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо призна, че е рискувал с пускането на експериментален титулярен състав при победата с 2:0 над Молдова, която дойде след късни попадения, изработени от резерви. Той също така осъди обидните скандирания на тифозите по адрес на футболистите заради представянето им в двубоя.

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

„Видях момчетата да доминират в двубоя, а Молдова въобще нямаха точен удар. Ако сте очаквали 11:1 като победата на Норвегия над Молдова, това не е мой проблем. Няма лесни мачове. Тъжно ми е за скандиранията на агитката ни, която ни призоваваше да се заловим за работа. В такива ситуации трябва да останем задружни, като тимът прави това, което е необходимо. Да си далеч от дома и да чуеш около 500 фенове да обиждат играчите е неприемливо за мен. Трудно е, когато изпробваш нова стартова единайсеторка. Дори си помислих, че с толкова много промени можехме да загубим, но свалям шапка на играчите, които се справиха по-добре, отколкото очаквах“, коментира Гатузо след мача.

Той също така беше попитан дали е странно, че Италия най-вероятно ще трябва да играе плейоф, въпреки че е спечелила шест от седемте си досегашни мача в квалификациите. „Това не е въпрос за мен, а за този, който определя правилата и групите. През 1994-та имаше само два африкански отбора на Световното първенство, а сега са много на брой и продължават да се увеличават. По мое време от всяка група се класираха първенецът и неговият подгласник. Ние имаме 18 точки и сме спечелили 6 мача, но въпреки това ще трябва да изиграем още две срещи, за да се класираме, което не ми изглежда редно“, добави наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

  • 13 ное 2025 | 21:20
  • 1194
  • 2
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 8096
  • 13
Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 21:07
  • 11903
  • 10
Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

  • 13 ное 2025 | 21:06
  • 3523
  • 0
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 13233
  • 238
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 9007
  • 355
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 13233
  • 238
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 9007
  • 355
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 8096
  • 13
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 7449
  • 2
Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 23:00
  • 10399
  • 1
Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 48352
  • 24