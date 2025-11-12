Гатузо назова нападателите си за предстоящия мач на Италия и отписа подценяване

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо увери, че неговият тим по никакъв начин няма да подцени утрешната си визита на аутсайдера Молдова от световните квалификации. Той също така потвърди, че ще заложи на атакуващия тандем Джакомо Распадори - Джанлука Скамака.

“Няма абсолютно нищо лесно в който и да е мач. Не забравяйте срещата в Реджо Емилия преди четири месеца (победа с 2:0 - б.р.). Много хора имат предвид погрома на Норвегия с 11:1 срещу Молдова, но това не са играчи, които просто са избягали от вкъщи и случайно са се озовали на терена. Те имат свои собствени трудности, с които да се справят, но утре няма да бъде разходка в парка за нас. Ще предприема повече от една промяна за срещата. Искам да видя подобрението, за което говоря от известно време, но нищо няма да е лесно. Титуляри ще бъдат Распадори и Скамака, на когото му липсва редовно игрово време и не е във форма, така че не бива да се опитва да се претоварва. Знаем какво може да ни даде, както и какви са характеристиките му, така че просто трябва да се отпусне и да покаже своята игра.

Gennaro Gattuso confirms that Gianluca Scamacca and Giacomo Raspadori will start for Italy against Moldova tomorrow, but feels World Cup qualifying in Europe ‘needs to change.’#Italy #Azzurri #Calcio #MoldovaItaly #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/9HPLeMYgfU — Football Italia (@footballitalia) November 12, 2025

Не изпитваме никакви съжаления. Печеленето помага за още победи, така че това зависи от нас. Въпреки това имаме някои упреци към критериите, защото в Южна Америка директно се класират шест от общо десет отбора, а седмият играе плейоф срещу тим от Океания. Ето за това съжаляваме. Това е разочароващото, като системата в Европа трябва да се промени. Плейофите? Честно казано, мисля само за утрешния мач. Искам да видя подобрение и как играчите тренират и работят заедно. Според мен самият ни лагер-сбор не беше лека задача. Вече се класирахме за плейофите, а и има някои малки болежки. Трябва да благодаря на Николо Барела, Рикардо Калафиори и Алесандро Бастони, че са тук, защото това въобще не можеше да се счита за сигурно. Поздравявам момчетата за техните професионализъм и глад, които показват всеки ден”, коментира пред “Скай Спорт Италия” Гатузо, който на последвалата си пресконференция добави, че ще даде почивка на Джанлуиджи Донарума и Федерико Димарко, а Матео Габия също няма да е титуляр.

