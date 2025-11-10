Гатузо обясни за отсъствието на Киеза и разкри, че може да се лиши от ключов играч срещу Норвегия

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо потвърди, че крилото Федерико Киеза сам е отказал повиквателната за световните квалификации с Молдова (13 ноември) и Норвегия (16 ноември). Той също така призна, че обмисля да не разчита на ключовия халф Сандро Тонали за сблъсъка със скандинавците, за да не рискува той да бъде наказан заради натрупани картони за полуфиналния плейоф за Мондиал 2026, в който “Скуадра адзура” най-вероятно ще участва.

“Определено няма да ни бъде лесно. Искам да видя максимална отдаденост и да продължим пътя, който започнахме през септември. Разбира се, в първия мач ще използваме някои футболисти, които не са играли много. Трябва да мислим за нас самите и да бъдем готови. Често говоря с Киеза. Трябва да уважаваме решенията и проблемите, които всеки от нас има. Добре знаем какво си казваме един на друг, като е необходимо да уважаваме това, което ми казва играчът. Дали Киеза сам отказа повиквателната? Да, обяснявам за това за четвърти-пети път. Николо Барела е с нас, въпреки че е наказан за първия мач. Говорих с Тонали преди 10 дни и определено не можем да си позволим толкова важен играч да отсъства за нас в полуфиналния плейоф заради натрупани картони. Затова едва ли ще играе срещу Норвегия. Мануел Локатели и Самуеле Ричи могат да изпълняват ролята на дефанзивен плеймейкър.

Мойс Кийн получи удар в мач на Фиорентина миналата седмица. Съжаляваме, че го загубихме, но имаме силни нападатели, които вече са ни помагали, така че очакваме много от тях. Джанлука Скамака няма какво да доказва и знае какво искам да виждам на тренировките. Щом е в състава, значи имам силна вяра в него. Той е имал сериозни контузии, но е способен на големи неща, така че очаквам от него да се справя добре. Няма какво да доказва, просто трябва да гледа какво правят съотборниците му. Първият мач е по-важният за мен. За втория ще се подготвим от само себе си. Знаем, че Норвегия могат да ни създадат проблеми, като трябва да решим дали да пресираме, или да се браним в дълбочина. Те имат качество и физика. Имахме малшанс да срещнем една Норвегия, която играе прекрасен футбол, но въпреки това си мисля, че мачът, за който трябва да се подготвим добре психически, е този срещу Молдова.

Честно казано, харесва ми куража на Винченцо Италиано и Джан Пиеро Гасперини. Погледнете Джанлука Манчини в последните два-три мача, той изглежда като Кафу! Италиано също е безстрашен. Заедно с Гасперини пускат по четирима-петима играчи в предни позиции и не се страхуват от дуелите един на един в защита. Затова трябва да ги поздравя. Говорих с Лучано Спалети и го поздравих за назначаването му в Ювентус. Той ме попита дали имам нужда от някаква помощ, но аз му се обадих просто да му пожелая успех. В Наполи пък разполагат със страхотен треньор, който е спечелил много и знае как да действа. Работил съм 19 месеца в клуба и знам, че никога не е лесно да се затвърдиш след триумф. Мисля, че Антонио Конте има силата да реагира в този негативен момент. Въпреки това, ако погледнете класирането, отборът е в челото”, коментира Гатузо на днешната си пресконференция.

