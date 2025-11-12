Крило на Болоня отпадна от състава на Италия

Крилото на Болоня Николо Камбиаги отпадна от състава на Италия за последните две световни квалификации, съобщиха от лагера на "скуадра адзура".

24-годишният футболист не бе в първоначалния списък на селекционера Дженаро Гатузо, но бе повикан за заместник на контузилия се Мойс Кийн. Камбиаги обаче не е взел участие в последната тренировка на отбора на базата в Коверчано, тъй като е изпитал дискомфорт в десния прасец.

Така той отпада за гостуването на Молдова и домакинството на Норвегия и ще се върне в клуба си Болоня. За момента няма да бъде повикан никой на негово място.

Последната тренировка на Италия бе тази сутрин преди селекцията на Дженаро Гатузо да замине за Кишинев, където утре вечер ще се изправи срещу Молдова в предпоследния мач от квалификационната група за световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago