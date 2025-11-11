Популярни
  Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

  11 ное 2025 | 20:38
  • 1394
  • 0
Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

Националът на Италия Рикардо Орсолини похвали досегашната работа на селекционера Дженаро Гатузо и подчерта колко е важно тимът най-после да се класира за Световно първенство, след като не успя да го стори в предишните два квалификационни цикъла.

“Когато Гатузо дойде, той веднага ни донесе глътка свеж въздух по отношение на ентусиазма. Може би преди това тимът беше обезсърчен. Това, което мога да кажа, е, че треньорът ни даде спокойствие. Единственият начин да успеем е чрез усърден труд, ентусиазъм и интензивни тренировки. Когато имаш такива характер и лекота, ти изграждаш силен манталитет, с който да играеш за това, за което всички си мечтаят. От твърде много години Италия не е играла на Световно първенство, а това е много важен турнир. Някои деца никога не са виждали Италия на Мондиал. Има чувство на отговорност сред нас, но и лична мотивация. Изпитвам тревожност само като си помисля, че Италия ще пропусне Световно първенство. Ще направим всичко възможно да играем на Мондиала. Това е единственият начин да се случи и трябва да продължим напред. Има още два мача за изиграване, така че все още се надявам, че ще се класираме директно. Фокусирани сме само върху предстоящите две срещи. Искаме да направим добро впечатление, защото желаем да предадем постоянство на последните ни резултати. Доволни сме от свършената досега работа и накрая ще разберем нашата съдба”, коментира крилото на Болоня на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

