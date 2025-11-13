Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

Любослав Пенев даде интервю за "Дарик радио". Сред темите, които коментира Ел Голеадор, е работата на Хулио Веласкес в Левски. Бившият нападател на Атлетико Мадрид и Валенсия похвали испанския специалист. Той обяви за „доста показателен“ факта, че „сините“ са пред Лудогорец и ЦСКА, въпреки че са с „два пъти по-малък бюджет за заплати“.

„Нормално, всичко е наред. В момента съм в Испания. Гледах Атлетико Мадрид - Леванте и Райо Валекано - Реал Мадрид. Много отбори трудно играят като гост на Райо, беше след участието в Европа. Интересна ми беше мотивацията и какво ще променят отборите за мачовете в Ла Лига“, започна Любослав Пенев.

С оглед престоя му в Испания, бе направена връзката с Хулио Веласкес, който е начело на Левски: „Той е испански треньор, няма как да не работи по испанска методика, Учен е там и работи по този начин. Искам да отбележа нещо много важно - той е избран да ръководи отбора, дадена му е пълна свобода и е оставен да работи. Неслучайно си поднови договора, една рентабилна работа. Един отбор с два пъти по-малко от заплати, нещо около 10-11 милиона лева, от ЦСКА и Лудогорец, е първи с определена разлика. Това е доста показателно.“

„Лудогорец е извън тройката, ЦСКА сега се добра до шестицата с доста мъки, но това е реалната ситуация. За мен не е случайно, защото в Левски имаш трима - Сираков, Боримиров и Йовов. Бивши футболисти, които са играли на високо ниво в България, след това в Германия и Испания. Това е много важно и е голямо предимство за Левски“, сподели Любослав Пенев.

Какво е испанското в Левски? „Виждам организацията в бързия преход, високата преса, изпълненията при корнери, фаулове, статични ситуации. Доста неща са. Не му познавам работата от близко, но това е, което виждам.“