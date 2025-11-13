Популярни
  2. Аржентина
  Меси след тренировката в Елче: Обичта, която всички ми показвате, все още ме трогва

Меси след тренировката в Елче: Обичта, която всички ми показвате, все още ме трогва

  • 13 ное 2025 | 17:17
  • 465
  • 2

Капитанът на националния отбор на Аржентина Лионел Меси благодари на феновете, които посетиха тренировката на световните шампиони в испанския град Елче преди утрешното гостуване на Ангола в приятелски двубой. Над 25 хиляди души се събраха на стадиона на местния елитен клуб, приветствайки аржентинските национали.

„От известно време не съм бил тук и, честно казано, обичта, която всички ми показвате навсякъде, където отида, все още ме трогва. Благодаря ви много на всички, които дойдоха днес. Имаше и толкова много аржентинци! Винаги е удоволствие да ви видя отново“, написа в социалните мрежи след тренировката легендата на Барселона и настоящ футболист на Интер Маями.

Снимки: Imago

