Аржентина се лиши от Алварес и още двама национали заради проблем с ваксини

Националният отбор на Аржентина изненадващо се лиши от трима играчи за предстоящата си контрола с Ангола в африканската страна. Става въпрос за трима футболисти на Атлетико Мадрид: нападателя Хулиан Алварес, крилото Джулиано Симеоне и десния бек Науел Молина.

Енцо Фернандес пропуска предстоящия мач на Аржентина заради проблеми с коляното

Както става ясно от съобщението на сайта на Аржентинската футбола асоциация, въпросните играчи са били освободени от състава на Лионел Скалони, тъй като “не са успели да преминат навреме през медицинските процедури, свързани с поставянето на ваксина срещу жълта треска, която е задължителна за влизане в Ангола”. Така тримата се присъединяват към полузащитника на Челси Енцо Фернандес, който също няма да пътува за приятелската среща заради оток в едното си коляно. За сметка на това, спешни повиквателни получиха бранителите Кевин Мак Алистър от Роял Юнион СЖ и Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед, който обаче само ще тренира с отбора заради доскорошната си контузия.

🚨 Julián Álvarez, Nahuel Molina and Giuliano Simeone will also not be available for Argentina because they could not complete the required health procedures in time related to the yellow fever vaccine they must have in order to enter Angola. 🇦🇴💉 pic.twitter.com/TILIBZkeDN — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 10, 2025

Контролата на Аржентина с Ангола, която е по случай утрешната 50-годишнина от независимостта на африканската държава, ще се изиграе в петък в столицата Луанда от 18:00 часа българско време. Смята се, че домакините са платили 12 млн. евро на своя съперник за провеждането на този мач.

🇦🇴 Angola is paying €12m for Argentina and Lionel Messi to play a match on November 14th, marking 50 years of independence.



Locals tell DW the money should fund Angolan football, while activists call for a boycott 💸 pic.twitter.com/7g4ilkt98R — DW Sports (@dw_sports) November 7, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages