Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Аржентина се лиши от Алварес и още двама национали заради проблем с ваксини

Аржентина се лиши от Алварес и още двама национали заради проблем с ваксини

  • 10 ное 2025 | 16:00
  • 1170
  • 0
Аржентина се лиши от Алварес и още двама национали заради проблем с ваксини

Националният отбор на Аржентина изненадващо се лиши от трима играчи за предстоящата си контрола с Ангола в африканската страна. Става въпрос за трима футболисти на Атлетико Мадрид: нападателя Хулиан Алварес, крилото Джулиано Симеоне и десния бек Науел Молина.

Енцо Фернандес пропуска предстоящия мач на Аржентина заради проблеми с коляното
Енцо Фернандес пропуска предстоящия мач на Аржентина заради проблеми с коляното

Както става ясно от съобщението на сайта на Аржентинската футбола асоциация, въпросните играчи са били освободени от състава на Лионел Скалони, тъй като “не са успели да преминат навреме през медицинските процедури, свързани с поставянето на ваксина срещу жълта треска, която е задължителна за влизане в Ангола”. Така тримата се присъединяват към полузащитника на Челси Енцо Фернандес, който също няма да пътува за приятелската среща заради оток в едното си коляно. За сметка на това, спешни повиквателни получиха бранителите Кевин Мак Алистър от Роял Юнион СЖ и Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед, който обаче само ще тренира с отбора заради доскорошната си контузия.

Контролата на Аржентина с Ангола, която е по случай утрешната 50-годишнина от независимостта на африканската държава, ще се изиграе в петък в столицата Луанда от 18:00 часа българско време. Смята се, че домакините са платили 12 млн. евро на своя съперник за провеждането на този мач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

  • 10 ное 2025 | 15:10
  • 1418
  • 0
Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

  • 10 ное 2025 | 15:05
  • 1052
  • 0
Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

  • 10 ное 2025 | 14:56
  • 837
  • 1
Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

  • 10 ное 2025 | 14:35
  • 2225
  • 4
Още един нападател на Рома е с контузия

Още един нападател на Рома е с контузия

  • 10 ное 2025 | 14:20
  • 475
  • 0
Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

  • 10 ное 2025 | 14:06
  • 5304
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 25348
  • 21
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 21453
  • 3
11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

  • 10 ное 2025 | 16:29
  • 638
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 20935
  • 34
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 14892
  • 10
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 14281
  • 61