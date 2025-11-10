Аржентина се лиши от Алварес и още двама национали заради проблем с ваксини

Националният отбор на Аржентина изненадващо се лиши от трима играчи за предстоящата си контрола с Ангола в африканската страна. Става въпрос за трима футболисти на Атлетико Мадрид: нападателя Хулиан Алварес, крилото Джулиано Симеоне и десния бек Науел Молина.
Енцо Фернандес пропуска предстоящия мач на Аржентина заради проблеми с коляното
Както става ясно от съобщението на сайта на Аржентинската футбола асоциация, въпросните играчи са били освободени от състава на Лионел Скалони, тъй като “не са успели да преминат навреме през медицинските процедури, свързани с поставянето на ваксина срещу жълта треска, която е задължителна за влизане в Ангола”. Така тримата се присъединяват към полузащитника на Челси Енцо Фернандес, който също няма да пътува за приятелската среща заради оток в едното си коляно. За сметка на това, спешни повиквателни получиха бранителите Кевин Мак Алистър от Роял Юнион СЖ и Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед, който обаче само ще тренира с отбора заради доскорошната си контузия.
Контролата на Аржентина с Ангола, която е по случай утрешната 50-годишнина от независимостта на африканската държава, ще се изиграе в петък в столицата Луанда от 18:00 часа българско време. Смята се, че домакините са платили 12 млн. евро на своя съперник за провеждането на този мач.
Снимки: Gettyimages