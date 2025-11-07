Популярни
  3. ФИФА смени датата, на която Испания и Аржентина ще играят за трофея "Финалисима"

ФИФА смени датата, на която Испания и Аржентина ще играят за трофея "Финалисима"

  • 7 ное 2025 | 22:29
ФИФА смени датата, на която Испания и Аржентина ще играят за трофея "Финалисима"

Международната федерация по футбол ФИФА е взела решение да промени първоначално планираната дата за провеждането на мача за трофея "Финалисима" между Испания и Аржентина, като двубоят ще се състои на 27 март 2026 година вместо на 28-и, информира испанското издание "Марка".

"Финалисима" е турнир, състоящ се от един-единствен мач, който противопоставя победителя от Европейското първенство и носителя на Копа Америка.

Според "Марка", срещата трябва да се изиграе на стадион „Лусаил“ в Катар. Желанието на ФИФА е събитието да бъде организирано по такъв начин, че да създаде усещането за „голям финал“.

Въпреки това, се подчертава, че провеждането на мача зависи изцяло от директното класиране на Испания за Световното първенство. Ако „Ла Роха“ се наложи да участва в плейофите за Мондиал 2026, които са насрочени именно за март, то "Финалисима" няма да се състои.

