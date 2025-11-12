Популярни
Скалони с решение, което зарадва Бенфика

  • 12 ное 2025 | 04:22
Скалони с решение, което зарадва Бенфика

Селекционерът на Аржентина, Лионел Скалони, промени плановете за лагера, който се провежда този ноември, и работата на „албиселесте“ ще приключи по-рано, съобщава местната преса.

Подготовката за срещата с Ангола следващия петък се провежда в Аликанте и беше предвидено аржентинската делегация, с изключение на някои от основните играчи, да се завърне в Испания след мача в Луанда, за да продължи лагера до средата на следващата седмица.

Въпреки това, Скалони промени решението си и отмени тренировките след мача, като футболистите имат разрешение да се завърнат в съответните си клубове още през уикенда.

Николас Отаменди и Джанлука Престиани, двойката от Бенфика, са сред повиканите в отбора на „пампасите“, което означава, че ще бъдат на разположение на Жозе Моуриньо по-рано от предвиденото.

Бенфика, между другото, има насрочен дебют за Купата на Португалия на 21 октомври, петък, срещу Атлетико. Четири дни по-късно, във вторник, „орлите“ играят в Нидерландия срещу Аякс в Шампионската лига на УЕФА.

