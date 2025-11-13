Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Около 25 000 се събраха в Елче, за да гледат тренировка на Меси и Аржентина

Около 25 000 се събраха в Елче, за да гледат тренировка на Меси и Аржентина

  • 13 ное 2025 | 15:33
  • 352
  • 1
Около 25 000 се събраха в Елче, за да гледат тренировка на Меси и Аржентина

Около 25 000 фенове изпълниха трибуните на стадион на Елче „Мартинес Валеро“ в Испания, за да наблюдават днешната тренировка на националния отбор на Аржентина и суперзвездата Лионел Меси.

Световните шампиони се подготвят за утрешното си гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия.

Хората започнаха да се стичат в околностите на „Мартинес Валеро“ още от сутринта, за да видят Меси и съотборниците му, а за старта на заниманието стадионът, който е с капацитет малко над 31 хиляди, беше почти пълен.

Легендарният бивш футболист на Барселона беше посрещнат с овации, а зрителите скандираха името му. Той получи като подарък екип на Елче, а от клуба се бяха подготвили за тренировката на Аржентина, персонализирайки една от съблекалните.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

  • 13 ное 2025 | 14:47
  • 467
  • 0
10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

  • 13 ное 2025 | 14:46
  • 7342
  • 1
Официално: Манчини започна ново арабско приключение

Официално: Манчини започна ново арабско приключение

  • 13 ное 2025 | 14:27
  • 727
  • 0
Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

  • 13 ное 2025 | 14:09
  • 1741
  • 0
Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

  • 13 ное 2025 | 13:07
  • 443
  • 0
Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

  • 13 ное 2025 | 13:02
  • 620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5916
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11877
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8594
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21652
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12488
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3951
  • 0