Около 25 000 се събраха в Елче, за да гледат тренировка на Меси и Аржентина

Около 25 000 фенове изпълниха трибуните на стадион на Елче „Мартинес Валеро“ в Испания, за да наблюдават днешната тренировка на националния отбор на Аржентина и суперзвездата Лионел Меси.

🙌🏟️ ¡¡Locura en Elche con Argentina, todos quieren ver a Leo de cerca!! 🇦🇷 25.000 personas abarrotando las gradas en el entrenamiento 😮



📱 Allí está nuestro @epofutebol pic.twitter.com/KzyQb0TsA3 — MARCA (@marca) November 13, 2025

Световните шампиони се подготвят за утрешното си гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия.

Хората започнаха да се стичат в околностите на „Мартинес Валеро“ още от сутринта, за да видят Меси и съотборниците му, а за старта на заниманието стадионът, който е с капацитет малко над 31 хиляди, беше почти пълен.

Lionel Messi receiving an Elche shirt! 🟢🇦🇷 pic.twitter.com/Xb4N5qP88d — Roy Nemer (@RoyNemer) November 13, 2025

Легендарният бивш футболист на Барселона беше посрещнат с овации, а зрителите скандираха името му. Той получи като подарък екип на Елче, а от клуба се бяха подготвили за тренировката на Аржентина, персонализирайки една от съблекалните.