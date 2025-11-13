Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер отправи критики към Макларън за това, че от тима не са оспорили 10-секундното наказание, наложено на Оскар Пиастри по време на Гран при на Сао Пауло. Австралийският пилот получи санкцията и две наказателни точки след контакт с Андреа Кими Антонели от Мерцедес, който от своя страна доведе до сблъсък между италианеца и Шарл Леклер с Ферари.

„При рестарта след кола за сигурност в 6-ата обиколка, болид №81 (Оскар Пиастри) се опита да изпревари болид №12 (Кими Антонели) от вътрешната страна на завой 1. Правейки това, Пиастри не успя да постигне необходимото застъпване преди и в апекса на завоя, тъй като предната му ос не беше успоредна на огледалото на болид №12, както е дефинирано в Указанията за стандартите на пилотиране при изпреварване от вътрешната страна на завой“, обясниха стюардите.

The Cooldown Room: São Paulo edition 🇧🇷



Gabi's heartbreak and that crazy restart 💔😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/77JGfTOpLN — Formula 1 (@F1) November 10, 2025

„Пиастри блокира спирачките, докато се опитваше да избегне контакт, като намали скоростта, но не успя да го направи и осъществи контакт с Антонели. Този контакт накара Антонели да осъществи вторичен контакт с болид №16 (Шарл Леклер), който беше позициониран от външната страна и бе принуден да се оттегли от състезанието в резултат на това.“

„Следователно Пиастри носи пълна отговорност за сблъсъка. Наказание от 10 секунди и две наказателни точки се считат за подходящи и в съответствие с последните прецеденти.“

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Наказанието бързо се превърна в популярна тема за разговор след състезанието, като мнозина определиха решението като „сурово“. Леклер, който отпадна заради сблъсъка, заяви, че Пиастри не е единственият виновен за инцидента.

„Мисля, че всъщност Кими имаше също толкова вина, колкото и Оскар - каза Леклер пред медиите след състезанието. - За мен това беше инцидент 50/50 – Оскар беше малко оптимистично настроен, а Кими влезе в завоя, сякаш Оскар изобщо не беше там, което означава, че те се сблъскаха и след това докоснаха мен. За мен вината не е изцяло на Оскар. Да, беше оптимистично, но това можеше да бъде избегнато и съм разочарован.“

За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

По време на участие в подкаста The Red Flags, Щайнер изрази мнение, че от Макларън е трябвало да оспорят решението на стюардите.

„Защо не отидеш там и поне не кажеш нещо на стюардите? Дори Шарл Леклер заяви: „Искам да кажа, не беше по вина на Оскар“. Ако другият пилот, който беше изваден от състезанието, казва: „Хей, няма нищо общо с него. Може би аз бях малко прекалено оптимистичен“. Той не каза това, защото не би го признал. Но знаете, трима един до друг.“

„В един момент с всички тези правила и интерпретации, и 10 секунди вместо пет, и всичко останало, къде свършва състезанието? Просто се подреждаме и потегляме. Всички потеглят така, както са стартирали. Уверяваш се, че дори не поглеждаш никого, защото ще получиш наказание. Но феновете не харесват това.“

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Щайнер добави, че дори протестът да е бил неуспешен, той би повдигнал духа в отбора: „Това е и психологическо. Очевидно понякога прекалявах, което не помага. Но след това, излагайки фактите, показваш, че знаеш какво правиш. Показваш, че това и това е грешно. Даваш своята гледна точка. Ще спечелиш ли? Не знаеш. Но винаги трябва да опитваш. Това е моето мнение. И както казвате, не само пилотите, целият отбор, хората у дома, които трябва да дойдат на работа отново в понеделник, знаят, че всички дават най-доброто от себе си. Не е като да го оставим просто така.“

Два отбора от Формула 1 имат шанс да са фаворити през 2026 година

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages