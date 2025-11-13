Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

  • 13 ное 2025 | 14:33
  • 513
  • 0

ВВС коментира срокът на договорите на двамата пилоти на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, като Андрю Бенсън използва неофициална информация за тезата си.

„Във Ферари не разкриват срока на договорите на пилотите им, но от доста време има информация, че Хамилтън е подписал за 3 сезона, тоест до края на 2027 – написа Бенсън. – И това, което каза Люис пред медиите в Бразилия потвърждава това.

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?
Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

„Люис беше попитан кога ще започнат преговорите за новия му договор и той отговори следното: „Имам доста дълъг договор. Обикновено преговорите за новия контракт започват година преди изтичането на настоящия. Аз все още съм далеч от тази мисъл.

„След това дойде въпросът дали той ще преговаря за новия си договор догодина и той отговори отрицателно.“

Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета
Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

Ако това е вярно, то Хамилтън ще започне преговори за евентуалния си следващ договор с Ферари в началото на 2027 или след края на сезон 2026.

В същото време се смята, че договорът на Шарл Леклер е до края на 2029, но според Бенсън, в него е „възможно да има клаузи, които да позволяват по-ранно му прекратяване.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри

Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри

  • 13 ное 2025 | 14:52
  • 556
  • 1
Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

  • 13 ное 2025 | 14:14
  • 1404
  • 0
Хорхе Мартин наказан за завръщането си в MotoGP във Валенсия

Хорхе Мартин наказан за завръщането си в MotoGP във Валенсия

  • 13 ное 2025 | 13:57
  • 240
  • 0
Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

  • 13 ное 2025 | 13:18
  • 900
  • 0
Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

  • 13 ное 2025 | 12:22
  • 4908
  • 3
Два отбора от Формула 1 имат шанс да са фаворити през 2026 година

Два отбора от Формула 1 имат шанс да са фаворити през 2026 година

  • 13 ное 2025 | 11:52
  • 987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5835
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11802
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8554
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21591
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12466
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3944
  • 0