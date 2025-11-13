За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

ВВС коментира срокът на договорите на двамата пилоти на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, като Андрю Бенсън използва неофициална информация за тезата си.

„Във Ферари не разкриват срока на договорите на пилотите им, но от доста време има информация, че Хамилтън е подписал за 3 сезона, тоест до края на 2027 – написа Бенсън. – И това, което каза Люис пред медиите в Бразилия потвърждава това.

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

„Люис беше попитан кога ще започнат преговорите за новия му договор и той отговори следното: „Имам доста дълъг договор. Обикновено преговорите за новия контракт започват година преди изтичането на настоящия. Аз все още съм далеч от тази мисъл.

„След това дойде въпросът дали той ще преговаря за новия си договор догодина и той отговори отрицателно.“

Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

Ако това е вярно, то Хамилтън ще започне преговори за евентуалния си следващ договор с Ферари в началото на 2027 или след края на сезон 2026.

В същото време се смята, че договорът на Шарл Леклер е до края на 2029, но според Бенсън, в него е „възможно да има клаузи, които да позволяват по-ранно му прекратяване.“

