Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия

Бразилия може и да не направи своето дългоочаквано завръщане в календара на MotoGP през 2026 година, след като само три месеца преди предвиденото провеждане на състезанието се появиха съмнения около готовността на пистата в Гаяна да приеме кралския клас.
Гран При на Бразилия трябва да се проведе между 20 и 22 март като втори кръг за сезон 2026 в MotoGP. Според запознати обаче пистата, която трябваше да бъде подложена на пълна реконструкция, за да придобие подходящ вид, наскоро е бил инспектирана от представители на MotoGP и ФИМ и инспекцията не е минала много добре.
Добрата новина е, че организаторите в Бразилия имат още малко време, за да нанесат нужните корекции, но решението за евентуалната отмяна на надпреварата ще трябва да бъде взето сравнителни скоро. Със сигурност отборите и пилотите ще искат това да се случи преди старта на кампанията, която ще стартира в Тайланд в края на февруари и началото на март.
За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар
Едно потенциално анулиране на Гран При на Бразилия би оставили календара в MotoGP за 2026 година със само 21 кръга. Надали шефовете на шампионата ще успеят да организират резервно състезание в тези кратки срокове, като се има предвид и факта, че само седмица след надпреварата в Бразилия е предвидена и тази в Остин.
MotoGP представи календар с 22 старта за сезон 2026
Иначе последното състезание от MotoGP на територията на Бразилия датира от 2004 година, когато се проведе последната Гран При на Рио на вече несъществуващата „Жакарепагуа“. Една отмяна на Гран При на Бразилия би била удар за световния шампион в Moto2 Диого Морейра (на водещата снимка), който няма да има шанса да се състезава пред своите сънародници като пилот в MotoGP.
Снимки: Gettyimages