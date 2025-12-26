Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия

Бразилия може и да не направи своето дългоочаквано завръщане в календара на MotoGP през 2026 година, след като само три месеца преди предвиденото провеждане на състезанието се появиха съмнения около готовността на пистата в Гаяна да приеме кралския клас.

Гран При на Бразилия трябва да се проведе между 20 и 22 март като втори кръг за сезон 2026 в MotoGP. Според запознати обаче пистата, която трябваше да бъде подложена на пълна реконструкция, за да придобие подходящ вид, наскоро е бил инспектирана от представители на MotoGP и ФИМ и инспекцията не е минала много добре.

In what can only be described as the least surprising story of the year, it sounds like there are doubts starting to surface about whether the Goiana circuit in Brazil will be ready to host MotoGP in three months. Seems like there was a recent preliminary inspection that didnt go… — Simon Patterson (@denkmit) December 20, 2025

Добрата новина е, че организаторите в Бразилия имат още малко време, за да нанесат нужните корекции, но решението за евентуалната отмяна на надпреварата ще трябва да бъде взето сравнителни скоро. Със сигурност отборите и пилотите ще искат това да се случи преди старта на кампанията, която ще стартира в Тайланд в края на февруари и началото на март.

За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

Едно потенциално анулиране на Гран При на Бразилия би оставили календара в MotoGP за 2026 година със само 21 кръга. Надали шефовете на шампионата ще успеят да организират резервно състезание в тези кратки срокове, като се има предвид и факта, че само седмица след надпреварата в Бразилия е предвидена и тази в Остин.

MotoGP представи календар с 22 старта за сезон 2026

Иначе последното състезание от MotoGP на територията на Бразилия датира от 2004 година, когато се проведе последната Гран При на Рио на вече несъществуващата „Жакарепагуа“. Една отмяна на Гран При на Бразилия би била удар за световния шампион в Moto2 Диого Морейра (на водещата снимка), който няма да има шанса да се състезава пред своите сънародници като пилот в MotoGP.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages