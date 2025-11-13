Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Президентът на Ферари Джон Елкан направи изненадващо остро изказване след края на сезона в Световния шампионат за издръжливост, като то беше насочено срещу пилотите на Скудерията във Формула 1. Ферари спечели титлите в WEC и тази година записа трета поредна победа в Льо Ман, а в Бразилия в неделя Шарл Леклер и Люис Хамилтън отпаднаха от надпреварата.

Елкан акцентира на това, че пилотите на Ферари трябва да се съсредоточат повече върху карането и по-малко върху говоренето. А добавянето на контекст от страна на италианските медии към това изказване прави ситуацията още по-интересна.

Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

Според вестник Corriere della Sera, изказването на Елкан е било насочено срещу 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън, а не към двамата пилоти на тима. Малко по-рано Хамилтън определи първия си сезон в Маранело като „кошмар“ и може би това е провокирало Елкан.

„Меденият месец приключи и изглежда, че отношенията между Хамилтън и Ферари се влошават, въпреки че Люис има по-дългосрочен договор. Елкан е разочарован от представянето на Хамилтън, демонстрациите на определено отношение, грешките му и пропуснатите шансове“, твърди италианското издание.

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages