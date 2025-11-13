Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Макс Верстапен вече изостава с 49 точки от лидера в шампионата при пилотите Ландо Норис. Пилотът на Ред Бул отрече шансовете му за титлата във Формула 1 да са били провалени от неуспеха му да спечели последните две състезания в Мексико и Бразилия.

Верстапен драстично намали изоставането си от пилотите на Макларън след лятната пауза и се превърна в неочакван фактор в битката за шампионската корона.

Въпреки това, двете поредни победи на Ландо Норис в Мексико и Бразилия увеличиха пасива на Верстапен до 49 точки три кръга преди края на сезона.

В Бразилия нидерландецът направи впечатляващо завръщане, след като стартира от питлейна и успя да се изкачи до третото място на финала.

Запитан дали промените по болида след квалификацията могат да помогнат в последните кръгове, Верстапен беше цитиран от RacingNews365: „Пистите са много различни, така че, честно казано, е трудно да се каже. Подобряването чрез настройките е това, върху което трябва да се съсредоточим. Върху това ще се фокусираме в предстоящите състезания.“

В началната фаза на сезона Верстапен до голяма степен не беше фактор в битката за титлата, като Макларън спечели 12 от първите 15 състезания.

Нидерландецът подчерта, че стремежът му към пета титла тази година е бил провален от бавния старт на сезона за Ред Бул, а не от това, че не е успял да спечели повече точки от Макларън в последните два старта.

„С колко изоставаме сега – 49 точки? Не сме загубили шампионата тук или нещо подобно - обясни Верстапен. - Загубихме шампионата в периода от първото състезание до "Зандвоорт.“ Имахме много уикенди, в които просто не бяхме достатъчно бързи. Тогава, разбира се, се натрупва голямо изоставане. След това имахме добри моменти, в които си върнахме някои точки, но не достатъчно. Такъв е сезонът.“

