Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 3974
  • 7
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия
Футболистът на Лудогорец Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор на България поради контузия. Така той няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).

Любопитно е, че крилото беше извиканo от селекционера Александър Димитров по спешност, след като стана ясно, че Радослав Кирилов ще пропусне двата мача.

По този начин отпадналите играчи от състава на "лъвовете" вече стават четирима - Радослав Кирилов, Антон Недялков, Петко Христов и Станислав Иванов.

