Ако спечелим Лигата на нациите, ще сме в по-добра позициия за Евро 2028 - ето защо

Крайното класиране на тимовете в предстоящото издание на Лигата на нациите ще бъде от решаващо значение за урната, в която отборите ще бъдат за квалификациите за Евро 2028. България ще бъде в Лига "С" на надпреварата и ако спечели групата си, ще бъде в по-добра позиция за евроквалификациите, тъй като ще бъде поставен в трета урна. Ако ли пък не спечелим, ще сме в четвърта.

В първа ще са отборите, които завършат на първите три места от Лига "А", а във втора - четвъртите от "А" и първите и вторите от Лига "В". В трета третите и четвъртите от от "В" и победителите от "С". В четвърта - останалите от "С", а в пета - всички от "D". За предното европейско също се използваше позицията на отборите в Лигата на нациите за определяне на урните, но тогава се правеше генерално класиране на тимовете.

Жребият за Лигата на нациите ще бъде теглен на 12 февруари в Брюксел, а самите мачове ще бъдат през есента на 2026-а.