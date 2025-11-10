Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември), съобщи официалният сайт на БФС.

Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор ПФК Лудогорец в последните седмици. 

Вчера стана ясно, че "трикольорите" няма да могат да използват за въпросните двубои и звездата на Левски Радослав Кирилов, който е с разтежение.

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.

