Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 2669
  • 5

Квалификационната среща между Турция и България ще премине при изключително засилени мерки за сигурност, съобщават медиите в южната ни съседка. Основна причина за това е очакваното посещение на срещата на президента на страната Реджеп Тайп Ердоган. Двубоят е в събота от 19:00 часа, като преди месец двата тима играха отново един срещу друг. В София турците победиха с 6:1.

Според информацията държавният глава почти сигурно ще посети срещата, а според голяма част от източниците там ще бъде и българският президент Румен Радев. От българска страна обаче все още няма официално комюнике и потвърждение за визитата.

Така или иначе от общината в Бурса съобщават, че мерките за сигурност за двубоя ще бъдат засилени, като се очаква допълнителни пропусквателни пункта да бъдат организирани около стадион “Матлъ”, известен още и като “Крокодил Арена” заради формата, в която е изграден. Освен това в града ще бъдат засилена охраната на ключови места, като също така се споменава, че хора, употребили алкохол няма да бъдат допускани на стадиона за срещата.

Турция се нуждае от поне точка, за да си осигури участие на плейофите за Световното първенство догодина. Към момента турците са с девет точки на втора позиция. Ние пък сме на дъното без актив - 0 точки. Лидер е Испания с 12 и турците все още има теоретични шансове да догонят европейските шампиони. Трети е съставът на Грузия, който има три точки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 6367
  • 9
Илия Груев организира събитие за юноши

Илия Груев организира събитие за юноши

  • 12 ное 2025 | 09:16
  • 807
  • 1
Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

  • 11 ное 2025 | 20:16
  • 2013
  • 9
Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

  • 11 ное 2025 | 19:47
  • 1701
  • 0
Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 11 ное 2025 | 19:43
  • 2094
  • 1
България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

  • 11 ное 2025 | 19:41
  • 1694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 9266
  • 19
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 5165
  • 8
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 9079
  • 13
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 3302
  • 3
Азербайджан - България, равностойно начало!

Азербайджан - България, равностойно начало!

  • 12 ное 2025 | 13:00
  • 4385
  • 1