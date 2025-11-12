Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Квалификационната среща между Турция и България ще премине при изключително засилени мерки за сигурност, съобщават медиите в южната ни съседка. Основна причина за това е очакваното посещение на срещата на президента на страната Реджеп Тайп Ердоган. Двубоят е в събота от 19:00 часа, като преди месец двата тима играха отново един срещу друг. В София турците победиха с 6:1.

Според информацията държавният глава почти сигурно ще посети срещата, а според голяма част от източниците там ще бъде и българският президент Румен Радев. От българска страна обаче все още няма официално комюнике и потвърждение за визитата.

Така или иначе от общината в Бурса съобщават, че мерките за сигурност за двубоя ще бъдат засилени, като се очаква допълнителни пропусквателни пункта да бъдат организирани около стадион “Матлъ”, известен още и като “Крокодил Арена” заради формата, в която е изграден. Освен това в града ще бъдат засилена охраната на ключови места, като също така се споменава, че хора, употребили алкохол няма да бъдат допускани на стадиона за срещата.

Турция се нуждае от поне точка, за да си осигури участие на плейофите за Световното първенство догодина. Към момента турците са с девет точки на втора позиция. Ние пък сме на дъното без актив - 0 точки. Лидер е Испания с 12 и турците все още има теоретични шансове да догонят европейските шампиони. Трети е съставът на Грузия, който има три точки.