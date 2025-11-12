Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 310
  • 0
Петко Христов ще почива две седмици
Слушай на живо
Слушай на живо: Турция - България

Капитанът на Специя Петко Христов ще почива две седмици, като по всяка вероятност защитникът ще се върне в игра в края на месеца, когато "бяло-черните" приемат Сампдория в среща от Серия "Б".

Националите започнаха подготовка за квалификациите
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Както е известно, юношата на Славия отпадна от лагера на националния отбор за мачовете от световните квалификации срещу Турция и Грузия. Sportal.bg разбра, че става дума за травма в областта на аддукторите, което налага на Христов да си даде почивка от терена, подлагайки се на физиотерапия.

Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини
Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини

През този сезон Специя записа слаб стар, като отборът от "Алберто Пико" се намира в долната част на класирането във втория ешелон на Апенините. Това доведе до треньорска смяна, като от седмица Петко и колегите му имат нов наставник - италианската легенда Роберто Донадони.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

  • 12 ное 2025 | 15:27
  • 273
  • 0
Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 687
  • 0
Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 643
  • 0
Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

  • 12 ное 2025 | 14:39
  • 498
  • 0
Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

  • 12 ное 2025 | 12:48
  • 930
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 10913
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 10913
  • 21
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 13113
  • 42
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 14718
  • 37
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 6914
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 9436
  • 5