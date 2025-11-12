Петко Христов ще почива две седмици

Капитанът на Специя Петко Христов ще почива две седмици, като по всяка вероятност защитникът ще се върне в игра в края на месеца, когато "бяло-черните" приемат Сампдория в среща от Серия "Б".

Както е известно, юношата на Славия отпадна от лагера на националния отбор за мачовете от световните квалификации срещу Турция и Грузия. Sportal.bg разбра, че става дума за травма в областта на аддукторите, което налага на Христов да си даде почивка от терена, подлагайки се на физиотерапия.

През този сезон Специя записа слаб стар, като отборът от "Алберто Пико" се намира в долната част на класирането във втория ешелон на Апенините. Това доведе до треньорска смяна, като от седмица Петко и колегите му имат нов наставник - италианската легенда Роберто Донадони.