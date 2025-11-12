Национал ще бъде извън игра в следващите два месеца?

Защитникът на италианския Специя Петко Христов ще бъде извън игра в следващите два месеца. 26-годишния футболист се завърна в националния отбор на България, след като начело на "лъвовете" застана Александър Димитров.

Бранителят няма да играе в предстоящите два мача на "лъвовете" срещу Турция и Грузия. Той пропусна и последния мач на своя отбор в Серия "Б" заради контузия. Точно заради въпросната травма Петко Христов отпадна и от сметките на Димитров за световните квалификации през ноември, съобщи "Мач Телеграф".

От началото на сезона той е взел участие в 10 мача на Специя.