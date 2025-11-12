Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Национал ще бъде извън игра в следващите два месеца?

Национал ще бъде извън игра в следващите два месеца?

  • 12 ное 2025 | 11:08
  • 532
  • 0
Национал ще бъде извън игра в следващите два месеца?

Защитникът на италианския Специя Петко Христов ще бъде извън игра в следващите два месеца. 26-годишния футболист се завърна в националния отбор на България, след като начело на "лъвовете" застана Александър Димитров

Бранителят няма да играе в предстоящите два мача на "лъвовете" срещу Турция и Грузия. Той пропусна и последния мач на своя отбор в Серия "Б" заради контузия. Точно заради въпросната травма Петко Христов отпадна и от сметките на Димитров за световните квалификации през ноември, съобщи "Мач Телеграф".

От началото на сезона той е взел участие в 10 мача на Специя.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 5308
  • 8
Илия Груев организира събитие за юноши

Илия Груев организира събитие за юноши

  • 12 ное 2025 | 09:16
  • 639
  • 1
Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

  • 11 ное 2025 | 20:16
  • 1911
  • 7
Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

  • 11 ное 2025 | 19:47
  • 1661
  • 0
Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 11 ное 2025 | 19:43
  • 2022
  • 1
България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

  • 11 ное 2025 | 19:41
  • 1589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 5028
  • 9
Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

  • 12 ное 2025 | 11:30
  • 623
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 5785
  • 3
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 1612
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 3432
  • 1
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12855
  • 0