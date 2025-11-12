Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите

Лоренцо Мусети стигна до първа победа в тазгодишното издание на финалите на ATP в Торино, Италия. Втората италианска ракета надви австралиеца Алекс Де Минор със 7:5, 3:6, 7:5 в оспорван мач, който продължи 2 часа и 48 минути.

Така победителят, който се състезава пред родна публика, се изравни на второто място в група “А” с Тейлър Фриц, който във вчерашния следобед загуби от лидера и световен номер едно Карлос Алкарас.

Алекс Де Минор от своя страна е на последното място в класирането без победа, след като допусна чиста загуба от Алкарас в първия си мач в турнира.

В хода на срещата Де Минор записа 10 аса срещу 5 за Мусети, който допусна и 3 двойни грешки, за разлика от австралийския си съперник, който беше безгрешен от началния си удар. Пробивите бяха 3:2 в полза на победителя.

EPIC!



Lorenzo Musetti comes back from 3-5 in the 3rd set to win a fantastic match vs. Alex De Minaur 7-5, 3-6, 7-5 and stay alive in the ATP Finals!



All players in this group can still qualify or be eliminated:



Alcaraz 2-0 4-1

Fritz 1-1 3-2

Musetti 1-1 2-3

De Minaur 0-2 1-4

Съперниците разчитаха на силния си сервис в първия сет, където резултатът им бе залепен буквално до десетия гейм и двамата не си позволиха един на друг да се откъснат.

Тогава, след изключително оспорван 11-ти гейм, в който Де Минор спаси цели три брейкпойнта, Мусети в крайна сметка нанесе своя удар и от четвъртия път реализира точка, с която осъществи първия пробив в мача.

Нататък австралиецът опита да изненада съперника си и дори поведе с 30:0, и нещата вървяха към тайбрек, но италианецът още веднъж демонстрира железни нерви, които му помогнаха да осъществи обрат и след четири поредни точки затвори първия сет в своя полза.

Втората част продължи интригата още от самото си начало, като Мусети имаше цели три геймбола. Този път обаче Де Минор показа повече устойчивост в психологически план и направи обрат, който му даде добър старт на новия сет. В него съперниците до един момент отново се движеха един до друг, като този път преломният момент настъпи малко по-рано. В осмия гейм австралиецът направи пробив и поведе с 5:3. В следващата част Де Минор отново бе по-силен и при втория сетбол удари, за да изравни резултата.

Той продължи инерцията и в третия сет и направи серия от пет поредни гейма, повеждайки с 2:0 в новата част. Той владееше като цяло инициативата и дори поведе с 5:3, което го доближи на една крачка от победата.

ABSOLUTELY INSANE 🤯👏



Musetti and De Minaur produce the POINT OF THE WEEK!

Тогава обаче настъпи срив — Мусети направи пробив, печелейки два поредни гейма с 40:30. Италианецът спечели и 11-тия гейм с 40:30, което принуди Де Минор да спасява мача и да се бори, за да прати третия сет в тайбрек. Така се стигна до един изключително оспорван 12-ти гейм, в който Мусети поведе с 40:30 и тогава съперникът му спаси първия мачбол. Последният обаче не използва инерцията и загуби втория мачбол, с което официализира втората си загуба в тазгодишното издание на финалните серии.

Lorenzo Musetti's reaction after beating Alex de Minaur at the ATP Finals



Huge forehand to finish it



He shakes his head & bends to his knees



The crowd goes NUTS



Down 3-5 in the 3rd



A comeback that'll be talked about in Turin for a long time 🇮🇹🥹



pic.twitter.com/dR9oJCFgOJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2025

В последния кръг от надпреварата Мусети ще опита да си извоюва място в директните елиминации в мача си срещу световния номер едно Карлос Алкарас, докато Алекс Де Минор ще играе за честта си срещу американеца Тейлър Фриц. И двата мача са насрочени за утрешния 13-ти ноември (четвъртък).