Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

  • 12 ное 2025 | 07:56
  • 259
  • 0
Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

Италианецът Лоренцо Мусети коментира победата си над австралиеца Алекс Де Минор на финалите на ATP.

“Да, това беше може би най-емоционалният мач в кариерата ми, особено като се има предвид как се развиха нещата. Победата беше трудна, буквално на косъм. Прегръдките с отбора, семейството и приятелите – това беше истинската победа. Бях особено щастлив да споделя този момент с тях веднага.

Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите
Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите

Честно казано, и аз се чувствах почти физически изтощен. Не знам... този спорт ме изумява все повече и повече всеки ден. Може би способността да завършвам мачове и да ги печеля по този начин е нещо, което ми е липсвало в кариерата. Това е крачка напред, която най-накрая идва. Имал съм подобни мачове и преди тази година, включително финала с Джокович, където успях да обърна играта. Сега разбирам: можеш да печелиш до самия край – осъзнах това днес“, каза италианецът след края на мача.

В следващия си мач Мусети ще се изправи срещу испанеца Карлос Алкарас.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас обърна Фриц и записа втора победа на Финалите на ATP

Алкарас обърна Фриц и записа втора победа на Финалите на ATP

  • 11 ное 2025 | 18:34
  • 4506
  • 2
Феликс Оже-Алиасим не се тревожи за физическите си проблеми

Феликс Оже-Алиасим не се тревожи за физическите си проблеми

  • 11 ное 2025 | 17:13
  • 1049
  • 0
Пьотр Нестеров се класира за 1/4-финалите на двойки в Манама

Пьотр Нестеров се класира за 1/4-финалите на двойки в Манама

  • 11 ное 2025 | 16:26
  • 1423
  • 0
Новак Джокович има нов бизнес

Новак Джокович има нов бизнес

  • 11 ное 2025 | 12:46
  • 9785
  • 2
Онс Жабюр обяви щастлива новина

Онс Жабюр обяви щастлива новина

  • 11 ное 2025 | 08:46
  • 1554
  • 5
Мусети за участието си във финалите: Невероятно се гордея със себе си

Мусети за участието си във финалите: Невероятно се гордея със себе си

  • 11 ное 2025 | 04:43
  • 2602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 19783
  • 46
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 9000
  • 1
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 11515
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 1264
  • 1
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 42166
  • 140
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 38764
  • 807