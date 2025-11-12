Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

Италианецът Лоренцо Мусети коментира победата си над австралиеца Алекс Де Минор на финалите на ATP.

“Да, това беше може би най-емоционалният мач в кариерата ми, особено като се има предвид как се развиха нещата. Победата беше трудна, буквално на косъм. Прегръдките с отбора, семейството и приятелите – това беше истинската победа. Бях особено щастлив да споделя този момент с тях веднага.

Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите

Честно казано, и аз се чувствах почти физически изтощен. Не знам... този спорт ме изумява все повече и повече всеки ден. Може би способността да завършвам мачове и да ги печеля по този начин е нещо, което ми е липсвало в кариерата. Това е крачка напред, която най-накрая идва. Имал съм подобни мачове и преди тази година, включително финала с Джокович, където успях да обърна играта. Сега разбирам: можеш да печелиш до самия край – осъзнах това днес“, каза италианецът след края на мача.

"I was completely gassed" 😂🪫



Lorenzo Musetti turned to the home crowd for some much needed energy in win 🇮🇹#NittoATPFinals pic.twitter.com/gCGilRK2hX — Tennis Channel (@TennisChannel) November 11, 2025

В следващия си мач Мусети ще се изправи срещу испанеца Карлос Алкарас.